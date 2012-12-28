На улице Космонавтов обнаружили подпольный игровой клуб

Изъяты компьютерное оборудование и деньги.

Полицейские обнаружили подпольный игровой клуб на улице Космонавтов в Липецке. Ещё 15 октября в нем провели обыск, в ходе которого изъяты компьютерное оборудование и деньги.— Полицейские выявили незаконную деятельность с использованием игрового оборудования. В настоящее время проводятся необходимые доследственные мероприятия. Результаты процессуальной проверки находятся на контроле областной прокуратуры. Напомним: организация незаконной игорной деятельности преследуется по закону, — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.