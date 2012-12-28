Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
40-летняя женщина-водитель погибла на тамбовской трассе
Происшествия
Со счета погибшего участника СВО украли почти четыре миллиона рублей
Происшествия
В Липецке обстреляли трамвай
Происшествия
Липецкая вечЁрка: обстрелянный трамвай, четыре ДТП в одном месте и дома без тепла
Общество
«Деликатес» для высокопоставленного ветеринара дорого обошёлся преподнесшей его фирме
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
«Аферист из Тиндер» по-липецки: женщина год содержала мужчину, а потом в суде потребовала вернуть деньги
Происшествия
В столкновении на тамбовской трассе погибли женщина-водитель и ее 22-летняя пассажирка
Происшествия
Глава сельсовета продал землю почти в семь раз дешевле кадастровой стоимости
Происшествия
Услуги Госавтоинспецкии и «миграции» временно приостановлены
Происшествия
Читать все
Положивший кирпич на «Мерседес» хулиган попал на видео
Происшествия
В столкновении на тамбовской трассе погибли женщина-водитель и ее 22-летняя пассажирка
Происшествия
Подросток нашел на дороге мопед и решил его присвоить
Происшествия
Серьёзного влияния 19-го пакета санкций Евросоюза на работу ОЭЗ «Липецк» не ожидают
Экономика
МВД России выплатит родственникам застреленного полицейским 21-летнего парня 2,7 миллиона рублей
Происшествия
Покупатель судился с магазином из-за 15 рублей
Общество
«В подвале — как в бане!»
Общество
Установлена личность умершего на улице в Грязях мужчины
Происшествия
«Афанасьев денег не брал»
Происшествия
В Липецкой области подешевела солярка
Экономика
Читать все
Происшествия
2597
сегодня, 11:04
19

На улице Космонавтов обнаружили подпольный игровой клуб

Изъяты компьютерное оборудование и деньги.

Полицейские обнаружили подпольный игровой клуб на улице Космонавтов в Липецке. Ещё 15 октября в нем провели обыск, в ходе которого изъяты компьютерное оборудование и деньги.

— Полицейские выявили незаконную деятельность с использованием игрового оборудования. В настоящее время проводятся необходимые доследственные мероприятия. Результаты процессуальной проверки находятся на контроле областной прокуратуры. Напомним: организация незаконной игорной деятельности преследуется по закону, — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
игровой клуб
1
1
1
9
11

Комментарии (19)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
КВН
7 минут назад
На предмет этого притона, там самая настоящая ночлешка для .................
Ответить
КВН
27 минут назад
Ещё не мешало бы проверить кофе ОЧАГ ,который находится в районе ЖД вокзала, где постоянно ( особенно в вечернее время и праздничные дни) коптит их труба. Раньше в сквере прогуливали пенсионеры и мамаши с детьми, теперь там одни алкаши.
Ответить
Вопрос
16 минут назад
На предмет чего проверять? Кафе как кафе.
Ответить
Спрутс
34 минуты назад
не хватило времени наиграть на многомиллиардные активы и стать блатными )
Ответить
Эксперт
сегодня, 14:00
Ищите еще по любому если был один такой клуб то обязательно есть и еще такие же в Липецке эта сеть она работает по крупному по другому не бывает.
Ответить
Викторм
сегодня, 13:20
Это как в свое время 4 отдел с удивлением обнаружил круглосуточную торговлю водкой через дорогу от себя. После двух демонстраций жителей...
Ответить
Проверьте
сегодня, 13:08
На Неделина 31А, где Магнит Косметик, киоск пристроен, по ночам у этого киоска часто бухают и музыку громко слушают
Ответить
Алексей
сегодня, 13:00
Преступники наказаны, теперь можно спать спокойно
Ответить
Дед
сегодня, 12:53
А что плохого в игорных заведениях ? Хороший бизнес
Ответить
сегодня, 12:44
Участковый где был?
Ответить
Хм
сегодня, 12:51
Там же. На месте. Вечерами. Видимо, что-то пошло не так.
Ответить
Липчанин 1
сегодня, 12:18
Ещё и до массажных салонов доберутся ведь.
Ответить
Эх
сегодня, 12:51
Их-то за что?
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить