Происшествия
сегодня, 11:04
На улице Космонавтов обнаружили подпольный игровой клуб
Изъяты компьютерное оборудование и деньги.
— Полицейские выявили незаконную деятельность с использованием игрового оборудования. В настоящее время проводятся необходимые доследственные мероприятия. Результаты процессуальной проверки находятся на контроле областной прокуратуры. Напомним: организация незаконной игорной деятельности преследуется по закону, — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Комментарии (19)