Чаплыгинскую чиновницу обвиняют в особо крупном мошенничестве при реализации муниципального контракта
СК возбудил уголовное дело. По версии следствия, женщина оплатила частной компании не выполненную работу.
«По данным следствия, в мае 2025 года подозреваемая, действуя в рамках заключённого муниципального контракта по благоустройству улиц и прилегающих территорий в городе Чаплыгине, подписала акты выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения об их стоимости и объёмах. При этом на расчётный счёт подрядной организации были перечислены денежные средства, в том числе за фактически невыполненные работы, на сумму более трех миллионов рублей», — сообщили в Следкоме.
Женщина задержана, ей избирается мера пресечения на время следствия. Ее контрагент, генеральный директор подрядной организации, обвиняется в приготовлении к даче взятки в особо крупном размере и мошенничестве.
«Противоправная деятельность фигурантки выявлена и пресечена сотрудниками регионального СК России во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Липецкой области», — добавили в СУ СК.
