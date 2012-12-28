Чаплыгинскую чиновницу обвиняют в особо крупном мошенничестве при реализации муниципального контракта

СК возбудил уголовное дело. По версии следствия, женщина оплатила частной компании не выполненную работу.



Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении председателя структурного подразделения администрации Чаплыгинского округа. Женщина в мошенничестве в составе группы лиц, совершенном в особо крупном размере.«По данным следствия, в мае 2025 года подозреваемая, действуя в рамках заключённого муниципального контракта по благоустройству улиц и прилегающих территорий в городе Чаплыгине, подписала акты выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения об их стоимости и объёмах. При этом на расчётный счёт подрядной организации были перечислены денежные средства, в том числе за фактически невыполненные работы, на сумму более трех миллионов рублей», — сообщили в Следкоме.Женщина задержана, ей избирается мера пресечения на время следствия. Ее контрагент, генеральный директор подрядной организации, обвиняется в приготовлении к даче взятки в особо крупном размере и мошенничестве.«Противоправная деятельность фигурантки выявлена и пресечена сотрудниками регионального СК России во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Липецкой области», — добавили в СУ СК.