Женщина погибла в столкновении «ВАЗа» и «Фольксвагена»
Происшествия
Рост цен на бензин ускорился
Экономика
«Кот сидел на ветках дерева, орал, а над ним кружила ворона»
Общество
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Ребенок выскочил под машину на улице Стаханова
Общество
31-летняя женщина-водитель протащила по дороге держащегося за дверь полицейского
Происшествия
У 30-летних подруг нашли 61 свёрток с наркотиками
Происшествия
Липецкая вечЁрка: будет ли стройка за трилистником, липчанка — рекордсменка мира, и страшная находка в подвале
Общество
Липчанка вонзила нож сожителю в шею из-за громкой музыки
Происшествия
Сегодня в Липецке: заглянуть в чужие окна, липецкие мужчины всё чаще уходят в декрет
Общество
Читать все
В Липецке начинает работать агроинжинерный институт
Общество
Ребенок выскочил под машину на улице Стаханова
Общество
На Ангарской можно испортить колеса
Происшествия
Площадь Победы в Липецке украсили к 9 Мая
Общество
Чаплыгинца осудили за мошенничество при получении чернобыльских выплат
Происшествия
«Выручка растет, прибыль падает»: бизнес-омбудсмен рассказал GOROD48 о главных страхах бизнеса
Общество
Вода из питающей колонку трубы заливает частный дом
Общество
Чаплыгинскую чиновницу обвиняют в особо крупном мошенничестве при реализации муниципального контракта
Происшествия
Липчанин обвиняет соседа в попытке поджога квартиры
Происшествия
В Липецкой области станет теплее
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
582
сегодня, 18:07
3

Чаплыгинскую чиновницу обвиняют в особо крупном мошенничестве при реализации муниципального контракта

СК возбудил уголовное дело. По версии следствия, женщина оплатила частной компании не выполненную работу.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении председателя структурного подразделения администрации Чаплыгинского округа. Женщина в мошенничестве в составе группы лиц, совершенном в особо крупном размере.

«По данным следствия, в мае 2025 года подозреваемая, действуя в рамках заключённого муниципального контракта по благоустройству улиц и прилегающих территорий в городе Чаплыгине, подписала акты выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения об их стоимости и объёмах. При этом на расчётный счёт подрядной организации были перечислены денежные средства, в том числе за фактически невыполненные работы, на сумму более трех миллионов рублей», — сообщили в Следкоме.

Женщина задержана, ей избирается мера пресечения на время следствия. Ее контрагент, генеральный директор подрядной организации, обвиняется в приготовлении к даче взятки в особо крупном размере и мошенничестве.

«Противоправная деятельность фигурантки выявлена и пресечена сотрудниками регионального СК России во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Липецкой области», — добавили в СУ СК.

мошенничество
взятка
Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
САИ
43 минуты назад
Что ни день, то кого-то поймали, а их (жуликов, мошенников) только больше становится, это что?!
Ответить
Простые люди
сегодня, 18:32
Им всё мало, хотя зарплата не мрот!
Ответить
Фокс
сегодня, 18:18
Ну где же вы, слуги народа, которые не будут грабить своих хозяев?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
