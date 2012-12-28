Женщина погибла в столкновении «ВАЗа» и «Фольксвагена»

В аварии пострадали 10-летний мальчик и 71-летний мужчина.



Вечером 23 апреля в Хлевенском округе на трассе «Дон» столкнулись автомобили «ВАЗ-2114» под управлением 71-летнего мужчины и «Фольксваген» с 55-летним водителем. В аварии погибла 43-летняя пассажирка «ВАЗа». Водитель «четырнадцатой» и еще один его пассажир — 10-летний мальчик получили травмы.За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области произошли еще три ДТП с пострадавшими, сообщает Госавтоинспекция.В Липецке на проспекте Мира столкнулись «Джили» с 42-летней женщиной за рулем и «Лада Гранта» под управлением 26-летнего водителя. Травмы получили две пассажирки «Гранты», в том числе 2-летняя девочка. Им потребовалась медицинская помощь.В Ельце на улице 9 Декабря столкнулись автомобили «Хендай» под управлением 33-летнего водителя и «ВАЗ-21099» с 23-летним водителем за рулем. Водитель «ВАЗа» и его 25-летняя пассажирка госпитализированы.«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 4439 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены три водителя, за неиспользование ремней безопасности — 845.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 4109 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом.Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 25 нарушений», — рассказали в автоинспекции.