На Ангарской можно испортить колеса

В темноте липчанин наехал на яму.

Накануне, в 22:40 житель Липецка Владмир двигался на автомобиле по улице Ангарской в сторону «Южного обхода» и наехал на яму. Одно из колес машины оказалось повреждено.«Опубликуйте запись, чтобы предостеречь других участников движения от такой неприятности», — попросил Владимир, добавив, что колесо ремонту не подлежит.В УМВД России по Липецкой области рассказали, что делать в такой ситуации. Необходимо через службу 112 вызвать сотрудников Госавтоинспекции, которые оформят ДТП. Если это предусматривает страховка — обратиться в свою страховую компанию, если нет — обращаться в суд с иском к владельцу дороги.