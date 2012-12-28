«Аферист из Тиндер» по-липецки: женщина год содержала мужчину, а потом в суде потребовала вернуть деньги
МВД России выплатит родственникам застреленного полицейским 21-летнего парня 2,7 миллиона рублей
Происшествия
1222
сегодня, 11:22
5
До 20 лет колонии грозит 39-летнему воронежцу, забравшему партию метадона у Октябрьского моста
Его сообщника под ником «Федя» не вычислили.
По данным следствия, воронежец через переписку в мессенджере с человеком под ником «Федя» согласился сбывать в Липецке наркотики. «Федя» должен был поставлял метадон, а воронежец размещать его в закладках для розничных покупателей. Заработанные деньги они собирались делить между собой.
17 августа этого года у остановки «Октябрьский мост» в Липецке обвиняемый забрал 29,03 грамма метадона, частично расфасовал его и хранил при себе и дома. 18 августа его задержали полицейские. Теперь жителю соседней области грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
0
2
0
5
2
Комментарии (5)