40-летняя женщина-водитель погибла на тамбовской трассе
Происшествия
Со счета погибшего участника СВО украли почти четыре миллиона рублей
Происшествия
В Липецке обстреляли трамвай
Происшествия
Липецкая вечЁрка: обстрелянный трамвай, четыре ДТП в одном месте и дома без тепла
Общество
«Деликатес» для высокопоставленного ветеринара дорого обошёлся преподнесшей его фирме
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
«Аферист из Тиндер» по-липецки: женщина год содержала мужчину, а потом в суде потребовала вернуть деньги
Происшествия
В столкновении на тамбовской трассе погибли женщина-водитель и ее 22-летняя пассажирка
Происшествия
Глава сельсовета продал землю почти в семь раз дешевле кадастровой стоимости
Происшествия
Услуги Госавтоинспецкии и «миграции» временно приостановлены
Происшествия
Положивший кирпич на «Мерседес» хулиган попал на видео
Происшествия
В столкновении на тамбовской трассе погибли женщина-водитель и ее 22-летняя пассажирка
Происшествия
Подросток нашел на дороге мопед и решил его присвоить
Происшествия
Серьёзного влияния 19-го пакета санкций Евросоюза на работу ОЭЗ «Липецк» не ожидают
Экономика
МВД России выплатит родственникам застреленного полицейским 21-летнего парня 2,7 миллиона рублей
Происшествия
Покупатель судился с магазином из-за 15 рублей
Общество
«В подвале — как в бане!»
Общество
Установлена личность умершего на улице в Грязях мужчины
Происшествия
«Афанасьев денег не брал»
Происшествия
В Липецкой области подешевела солярка
Экономика
Происшествия
1222
сегодня, 11:22
5

До 20 лет колонии грозит 39-летнему воронежцу, забравшему партию метадона у Октябрьского моста

Его сообщника под ником «Федя» не вычислили.

В Липецке направлено в суд уголовное дело ранее неоднократно судимого и страдающего наркоманией 39-летнего жителя Воронежской области, который обвиняется в покушении на сбыт наркотиков с использованием интернета, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (по части третьей статьи 30, пункту «г» части четвёртой статьи 228.1 УК РФ). Об этом GOROD48 рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

По данным следствия, воронежец через переписку в мессенджере с человеком под ником «Федя» согласился сбывать в Липецке наркотики. «Федя» должен был поставлял метадон, а воронежец размещать его в закладках для розничных покупателей. Заработанные деньги они собирались делить между собой.

17 августа этого года у остановки «Октябрьский мост» в Липецке обвиняемый забрал 29,03 грамма метадона, частично расфасовал его и хранил при себе и дома. 18 августа его задержали полицейские. Теперь жителю соседней области грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
наркотики
Комментарии (5)

федя
6 минут назад
завязал и устроился на завод
Ответить
Прайм
14 минут назад
взяли на живца
Ответить
Липчанин 1
сегодня, 12:21
Нормальный ход.
Ответить
й
сегодня, 12:18
Зачем про это говорить. Пропаганда веществ, получается.
Ответить
Эюя
сегодня, 12:39
Нет, это про неминуемое т достаточно жёсткое наказание.
Ответить
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
