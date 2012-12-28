До 20 лет колонии грозит 39-летнему воронежцу, забравшему партию метадона у Октябрьского моста

Его сообщника под ником «Федя» не вычислили.

В Липецке направлено в суд уголовное дело ранее неоднократно судимого и страдающего наркоманией 39-летнего жителя Воронежской области, который обвиняется в покушении на сбыт наркотиков с использованием интернета, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (по части третьей статьи 30, пункту «г» части четвёртой статьи 228.1 УК РФ). Об этом GOROD48 рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.По данным следствия, воронежец через переписку в мессенджере с человеком под ником «Федя» согласился сбывать в Липецке наркотики. «Федя» должен был поставлял метадон, а воронежец размещать его в закладках для розничных покупателей. Заработанные деньги они собирались делить между собой.17 августа этого года у остановки «Октябрьский мост» в Липецке обвиняемый забрал 29,03 грамма метадона, частично расфасовал его и хранил при себе и дома. 18 августа его задержали полицейские. Теперь жителю соседней области грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.