31-летняя женщина-водитель протащила по дороге держащегося за дверь полицейского

И отправилась на 3,5 года в колонию общего режима.

31-летнюю жительницу Самарской области приговорили к 3,5 года колонии общего режима за причинение вреда здоровью полицейского. Женщину осудили по части второй статьи 318 УК РФ «Насилие, опасное для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, у полицейских была информация о нахождении в автомобиле, которым управляла 31-летняя жительница Самарской области, лица, причастного к совершению мошенничества и его пытались задержать.Но когда двери машины были открыты, а полицейские предложили водителю и пассажирам выйти, женщина резко нажала на педаль газа и начала движение, протащив за собой сотрудника, который держался за переднюю дверь.Полицейскому диагностировали сотрясение мозга и другие травмы.