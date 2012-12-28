72-летний пенсионер зарезал знакомого

В Тербунском округе по подозрению в убийстве задержан 72-летний житель деревни Малые Борки. По данным следствия, которое ведет СУ СК России по Липецкой области, с 21 по 22 апреля он во время застолья несколько раз ударил 43-летнего гостя ножом в шею и грудь.«Потерпевший умер на месте происшествия в результате обильной кровопотери. О произошедшем в правоохранительные органы сообщила сожительница потерпевшего, обнаружившая гостя без признаков жизни», — сообщает региональный Следком.