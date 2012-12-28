Директора фирмы по производству бумаги и картонной тары подозревают в хищении 93,8 миллиона рублей

По данным следствия, женщина взяла многомиллионный кредит по поддельным договорам поручительства от имени владельцев компании.

В отношении 44-летней женщины — директора ООО по производству бумаги и картонной тары расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Липецкой области.«По данным следствия, в 2023 году без одобрения учредителей фирмы директор заключила с банком кредитный договор на 93,8 миллиона рублей. Для обеспечения она предоставила в банк поддельные договоры поручительства от имени учредителей фирмы. Полученными деньгами директор ООО распорядилась по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Погашать кредит она не стала и представители банка обратились в полицию.