«Аферист из Тиндер» по-липецки: женщина год содержала мужчину, а потом в суде потребовала вернуть деньги
МВД России выплатит родственникам застреленного полицейским 21-летнего парня 2,7 миллиона рублей
Экономика
700
сегодня, 12:35
9
Серьёзного влияния 19-го пакета санкций Евросоюза на работу ОЭЗ «Липецк» не ожидают
Ведь основные инвесторы экономической зоны — из России и Китая.
«Запретить любое новое участие, создание совместных предприятий и предоставление финансирования любым предприятиям, созданным в определенных особых экономических, инновационных или преференциальных зонах или осуществляющим свою деятельность через них, а также запретить заключать новые контракты с такими предприятиями», — цитирует документ INTERFAX.RU
Новые санкции GOROD48 прокомментировал генеральный директор ОЭЗ «Липецк» Александр Базаев.
— В последнее время в ОЭЗ «Липецк» 95% — это инвесторы из России. Поэтому серьезного влияния на привлечение новых резидентов мы не ожидаем. Остальные 5% — это Китай. Но надо читать конкретно текст санкций. Из новостей пока ещё не всё понятно, — отметил Александр Базаев.
3
0
0
1
5
Комментарии (9)