40-летняя женщина-водитель погибла на тамбовской трассе
Происшествия
Со счета погибшего участника СВО украли почти четыре миллиона рублей
Происшествия
В Липецке обстреляли трамвай
Происшествия
Липецкая вечЁрка: обстрелянный трамвай, четыре ДТП в одном месте и дома без тепла
Общество
«Деликатес» для высокопоставленного ветеринара дорого обошёлся преподнесшей его фирме
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
«Аферист из Тиндер» по-липецки: женщина год содержала мужчину, а потом в суде потребовала вернуть деньги
Происшествия
В столкновении на тамбовской трассе погибли женщина-водитель и ее 22-летняя пассажирка
Происшествия
Глава сельсовета продал землю почти в семь раз дешевле кадастровой стоимости
Происшествия
Услуги Госавтоинспецкии и «миграции» временно приостановлены
Происшествия
Положивший кирпич на «Мерседес» хулиган попал на видео
Происшествия
В столкновении на тамбовской трассе погибли женщина-водитель и ее 22-летняя пассажирка
Происшествия
Подросток нашел на дороге мопед и решил его присвоить
Происшествия
Серьёзного влияния 19-го пакета санкций Евросоюза на работу ОЭЗ «Липецк» не ожидают
Экономика
МВД России выплатит родственникам застреленного полицейским 21-летнего парня 2,7 миллиона рублей
Происшествия
Покупатель судился с магазином из-за 15 рублей
Общество
«В подвале — как в бане!»
Общество
Установлена личность умершего на улице в Грязях мужчины
Происшествия
«Афанасьев денег не брал»
Происшествия
В Липецкой области подешевела солярка
Экономика
Экономика
700
сегодня, 12:35
9

Серьёзного влияния 19-го пакета санкций Евросоюза на работу ОЭЗ «Липецк» не ожидают

Ведь основные инвесторы экономической зоны — из России и Китая.

В рамках 19-го санкционного пакета ЕС запретил новые сделки с резидентами российских ОЭЗ. Как сообщает INTERFAX.RU, в санкционный список вошли «Технополис» и «Сколково» в Москве, «Иннополис» и «Алабуга» в Татарстане, ОЭЗ в Липецкой, Ульяновской, Самарской, Калужской, Московской областях, Петербурге, а также Свободный порт Владивосток. С резидентами российских особых экономических зон запрещаются новые сделки и создание совместных предприятий.

«Запретить любое новое участие, создание совместных предприятий и предоставление финансирования любым предприятиям, созданным в определенных особых экономических, инновационных или преференциальных зонах или осуществляющим свою деятельность через них, а также запретить заключать новые контракты с такими предприятиями», — цитирует документ INTERFAX.RU

Новые санкции GOROD48 прокомментировал генеральный директор ОЭЗ «Липецк» Александр Базаев.

— В последнее время в ОЭЗ «Липецк» 95% — это инвесторы из России. Поэтому серьезного влияния на привлечение новых резидентов мы не ожидаем. Остальные 5% — это Китай. Но надо читать конкретно текст санкций. Из новостей пока ещё не всё понятно, — отметил Александр Базаев.
ОЭЗ
санкции
3
0
0
1
5

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Мы поняли
21 минуту назад
З.П. директора не уменьшится. А остальное переживём.
Ответить
Вовка
52 минуты назад
Ну да-а-а. Санкции нам только на пользу...
Ответить
Джером К. Джером
55 минут назад
Санкции, убиваю экономику, медленно но верно. И действовать они будут долго, грустно.
Ответить
Nika
сегодня, 14:13
Конечно, не влияют, потому что в ОЭЗ Липецк из предприятий осталось 3 калеки.
Ответить
смех
сегодня, 14:07
Ага, скажите ещё, что санкции нам только на пользу.
Ответить
А
сегодня, 13:37
Бекарт бельгийский?
Ответить
Савелий
сегодня, 12:53
А Йокогама работает, или сдулась?
Ответить
Кстати
сегодня, 12:51
Кстати, а санкции вообще ни на что влияют. Просто всё дорожает.
Ответить
Действительно
сегодня, 12:50
Как могут повлиять санкции на то, что фактически не приносит прибыль?
Ответить
