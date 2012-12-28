Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Общество
167
19 минут назад

Выходные в Липецке: часть города перекроют, субботник и битва «Металлурга» с лидером

Нас ждут спектакли и концерты, открытие новой выставки.

Акробаты

Начинаем рубрику выходного дня с номера, который в прошлое воскресенье на сцене ОСКНТ показали воспитанники Центра циркового искусства «Ника», руководитель Юлия Подковырова. К Международному дню цирка юные артисты приготовили целую программу, этот номер называется «Галактика».

Видео Аркадия Свиридова.



Дожди уменьшатся

В Липецке начинает теплеть: в субботу температура составит от +10 до +12 градусов, а в воскресенье поднимется от +12 до +14 градусов. Картину испортят дожди, но они уже не будут лить с утра до вечера, как вчера, а станут короткими у умеренными.

DSC081481.JPG

Отключение воды

В субботу, 25 апреля, с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Морская, вл.2а;
- ул. Юношеская, 43, 43м, 44, 44б, 44в, 44д, 44ж, 45, 45 стр.1, 47, 47а, 49, 49а.

В частном секторе растянутся с комфортом жители улицы Юношеской.

DSC051483.jpg

В воскресенье, 26 апреля, с 10:00 исчезнет вода в трубах:

- ул. Вермишева, 22а, 23а, 23б.

Отключать свет на этих выходных никому не планируют.

Субботник

25 апреля в 11:00 липчан зовут принять участие во всероссийском субботнике (12+).

Локации для встречи, с которых начнётся уборка в разных частях города:

- Привокзальные пруды.
- Зона отдыха «Крепость».
- Пляж Новолипецкий.
- Сквер Маркова.
- Сквер в районе ул. Полиграфическая, 22.
- Сквер в районе ул. Катукова, 34.

9wmu9pl0pwe0czg9vkjoshu6jmf2kpt0.jpg

Улицы перекроют

25 апреля с 8:00 центр Липецка начнут перекрывать в связи с проведением легкоатлетической эстафеты среди студентов ЛГТУ (16+).

С 8:00 до 12:00 поставят «кирпич» на улице Интернациональной – до пересечения с улицей Сапёрной до перекрёстка с улицей Зегеля. А с 10:45 до 12:00 ограничения коснутся улиц Зегеля, Гагарина, Ленина, Интернациональной, Плеханова, Сапёрной, а также площадей Плеханова, Ленина-Соборной и Героев.

pjvfm3fd946uq9z80zk9w0av7kdz3g6x.jpg

Желающим попасть на субботник и в другие места советуют выезжать заранее, продумать маршруты объезда и в целом отнестись с пониманием.

Презентация книги

25 апреля в 15:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) краевед Сергей Юров представит своё произведение «Дворянство Липецкого уезда. Конец XVIII – начало XX века» (12+).

i.jpg

Большинство липчан всё таки родом не из Бурбонов, но были и среди нас потомки голубых кровей. Юров насчитал аж 300 дворянских родов, имевших владения в границах Липецкого уезда с момента его образования в 1779 году и до конца 1910-х гг. Автор приглашает читателя в путешествие по усадьбам прошлого, раскрывая многообразие судеб и биографий как малоизвестных, так и знаковых представителей старинной липецкой элиты.

«Балаган пустяков»

25 апреля в 12:03 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) «Театр Под Деревом» представить спектакль «Балаган пустяков» (6+).

4umey8ygm009ugy2xjvh61iayzc6gu7a.jpg

Фото vk.com/vbiblioteku

Фишка в том, что и любой зритель может попробовать себя в роли актёра с куклами-марионетками, куклами-маппетами, персонажами из бумаги, планшетными, перчаточными и пальчиковыми куклами. Прямо во время действия!

Новая выставка

25 апреля в 15:00 в Галерее Назарова (ул. Желябова, 4) откроется вернисаж работ народного художника России Игоря Пчельникова «Камо грядеши?» (6+).

tMafyw_Z-_bWcyW1Q23Ugxjz4XhcCp_oFlGJkYG4k60F6EDotC5q51_fJQYiHGntRrQxGaUrShiu6AqK6BKFP6kI.jpg

Одна из работ автора

Игорь Пчельников (1931-2021) – один из самых известных липецких художников. В его холстах обнаженные деревья на снегу напоминают немолодых людей, ковыляющих по пояс в сугробах. Ключевыми работами выставки являются изображения, навеянные деревянными изваяниями «Христа скорбящего» из Пермской художественной галереи. Автопортреты Пчельникова выходят за рамки частного изображения, они ассоциируются с библейскими персонажами, но это действительно автопортреты, по духу равные прообразу.

Играет орган

25 апреля в 17:00 в Липецком Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) начнётся концерт органной музыки «От земли до небес» (12+).

bkitllilqo6ggoebyobb6pyrhf892dds.JPG

Выступают Иван Мокшин (орган, Санкт-Петербург), а также местные артисты Татьяна Жигарева (флейта), Эльвира Фатишова (виолончель). В программе шедевры органной музыки от барокко до современности, произведения, которые написали И. С. Бах, Георг Муффат, Луи Маршан, Иоганн Пахельбель, Луи Вьерн, С. Василенко, Джон Уильямс, Ханс Циммер.

Учёный кот

Воскресенье 26 апреля липчан приглашают провести в рукоделии. В 12:00 в библиотеке «Социальной» (ул. Липовская, 26) состоится мастер-класс по лепке из глины «Кот учёный» (6+).

WcfZP3Pon8eZLOHr3DJRPqIBn8doCthfcriqRO76ZojwANh1x265IRnf2Ky-dIglnV1Xiktz-2u1O1d0Sv0A_qUQ.jpg

Научат лепить вот такую забавную фигурку, фото vk.com/club129569037

В 16:00 мастер-класс повториться в Библиотеке национальных культур (ул. Московская, 117).

Музыкальные дебюты

26 апреля в 12:00 и в 16:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) состоятся концерты проекта «Филармонический дебют» под названием «Юные солисты с симфоническим оркестром» (6+).

Талантливые юные музыканты получат первую в жизни возможность выступить вместе с профессиональным коллективом — Симфоническим оркестром Липецкой филармонии под руководством главного дирижера Михаила Мясникова.

wwy622k0wm7sdbp9388oue0kn4rnz378.jpg

Юным музыкантам выпадет шанс выступить вместе с одним из лучших взрослых дирижёров Центральной России

Вход свободный.

Театр кукол

В каждой точке можно будет получить перчатки и пешки для сбора мусора у специального человека из городского департамента развития территорий. Его называют Куратор.

25 апреля в 11:00 и в 13:00 в Липецком театре кукол (ул. Гагарина, 74) покажут спектакль «Добрый доктор Айболит» (0+).

Сказки Корнея Чуковского «Доктор Айболит», «Телефон» и «Бармалей» легли в основу этого яркого, красочного и доброго спектакля.

7369eb0dae4137eee97501530da56847.jpg

26 апреля в 11:00 и в 13:00 на сцене «Кот в сапогах» (0+).

Увлекательная история, добрые герои, забавные моменты и красочные куклы раскроют секрет превосходного настроения.

Театр

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2):

25 апреля:

11:00 «Сокровища капитана Флинта» (6+). Пьеса Б.Савельева по «Острову сокровищ» Р.Л. Стивенсона.
19:00 «Слишком женатый таксист» (18+). Р.Куни. Комедия положений.

ft9ev17r136aqet5ynoarwdwxdhg5wc1.jpeg

26 апреля:

11:00 «Приключение Буратино» (6+).
18:00 «Обломов» (16+). Премьера спектакля по классическому произведению И.А. Гончарова.

Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3):

25 апреля в 18:00 «Касатка» (16+). Ранняя пьеса Л.Н. Толстого о любовном альянсе прожигателей жизни, потонувших в азарте, долгах, ложной роскоши.

26 апреля в 18:00 «Д-р» (16+). Б. Нушич, комедия в двух действиях. Господин Животье сколотил немалое наследство, но ему не хватает титула доктора философии. И ради положение в обществе он пускается во все тяжкие.

Матч с лидером

В субботу, 25 апреля в 14:00 на Центральном стадионе (ул. Первомайская, 59) липецкий «Металлург» ждет одна из главных игр сезона – с лидером «Волной» из Нижегородской области (6+).

Соперники в 4-х стартовых турах не потеряли ни одного очка и если «Металлург» мечтает зацепиться за шанс выйти в «Серебро», ему никак нельзя проигрывать. Грядёт битва!

IMG_7156.JPG

Команда у липчан в этом году хорошая, состав самый сильный за многие годы, так что нас ждёт интересный поединок лидера и претендента. А за полтора часа до матча в 12:30 перед входом на стадион развернётся традиционная предматчвая яркая шоу-программа с артистами, развлечениями конкурсами и возможностью выиграть призы.

Дорогие липчане! Провожаем последние выходные апреля и следим за всеми событиями вокруг! Свежие новости и актуальную информацию о жизни родного региона вы всегда можете найти на GOROD48. Мы ждём вас на наших электронных страницах и в выходные, потому что работаем 24/7, чтобы сделать вас самыми информированными людьми. Заходите чаще, мы вам рады.
Сегодня в Липецке
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить