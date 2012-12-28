Выходные в Липецке: часть города перекроют, субботник и битва «Металлурга» с лидером

Начинаем рубрику выходного дня с номера, который в прошлое воскресенье на сцене ОСКНТ показали воспитанники Центра циркового искусства «Ника», руководитель Юлия Подковырова. К Международному дню цирка юные артисты приготовили целую программу, этот номер называется «Галактика».В Липецке начинает теплеть: в субботу температура составит от +10 до +12 градусов, а в воскресенье поднимется от +12 до +14 градусов. Картину испортят дожди, но они уже не будут лить с утра до вечера, как вчера, а станут короткими у умеренными.В субботу, 25 апреля, с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Юношеская, 43, 43м, 44, 44б, 44в, 44д, 44ж, 45, 45 стр.1, 47, 47а, 49, 49а.В воскресенье, 26 апреля, с 10:00 исчезнет вода в трубах:- ул. Вермишева, 22а, 23а, 23б.Отключать свет на этих выходных никому не планируют.25 апреля в 11:00 липчан зовут принять участие во всероссийском субботникеЛокации для встречи, с которых начнётся уборка в разных частях города:- Привокзальные пруды.- Зона отдыха «Крепость».- Пляж Новолипецкий.- Сквер Маркова.- Сквер в районе ул. Полиграфическая, 22.25 апреля с 8:00 центр Липецка начнут перекрывать в связи с проведением легкоатлетической эстафеты среди студентов ЛГТУЖелающим попасть на субботник и в другие места советуют выезжать заранее, продумать маршруты объезда и в целом отнестись с пониманием.Большинство липчан всё таки родом не из Бурбонов, но были и среди нас потомки голубых кровей. Юров насчитал аж 300 дворянских родов, имевших владения в границах Липецкого уезда с момента его образования в 1779 году и до конца 1910-х гг. Автор приглашает читателя в путешествие по усадьбам прошлого, раскрывая многообразие судеб и биографий как малоизвестных, так и знаковых представителей старинной липецкой элиты.Фишка в том, что и любой зритель может попробовать себя в роли актёра с куклами-марионетками, куклами-маппетами, персонажами из бумаги, планшетными, перчаточными и пальчиковыми куклами. Прямо во время действия!25 апреля в 15:00 в Галерее Назарова (ул. Желябова, 4) откроется вернисаж работ народного художника России Игоря Пчельникова «Камо грядеши?»Игорь Пчельников (1931-2021) – один из самых известных липецких художников. В его холстах обнаженные деревья на снегу напоминают немолодых людей, ковыляющих по пояс в сугробах. Ключевыми работами выставки являются изображения, навеянные деревянными изваяниями «Христа скорбящего» из Пермской художественной галереи. Автопортреты Пчельникова выходят за рамки частного изображения, они ассоциируются с библейскими персонажами, но это действительно автопортреты, по духу равные прообразу.Выступают Иван Мокшин (орган, Санкт-Петербург), а также местные артисты Татьяна Жигарева (флейта), Эльвира Фатишова (виолончель). В программе шедевры органной музыки от барокко до современности, произведения, которые написали И. С. Бах, Георг Муффат, Луи Маршан, Иоганн Пахельбель, Луи Вьерн, С. Василенко, Джон Уильямс, Ханс Циммер.Воскресенье 26 апреля липчан приглашают провести в рукоделии. В 12:00 в библиотеке «Социальной» (ул. Липовская, 26) состоится мастер-класс по лепке из глины «Кот учёный»Научат лепить вот такую забавную фигурку, фото vk.com/club129569037В 16:00 мастер-класс повториться в Библиотеке национальных культур (ул. Московская, 117).26 апреля в 12:00 и в 16:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) состоятся концерты проекта «Филармонический дебют» под названием «Юные солисты с симфоническим оркестром»Вход свободный.В каждой точке можно будет получить перчатки и пешки для сбора мусора у специального человека из городского департамента развития территорий. Его называют Куратор.Увлекательная история, добрые герои, забавные моменты и красочные куклы раскроют секрет превосходного настроения.11:00 «Сокровища капитана Флинта»Пьеса Б.Савельева по «Острову сокровищ» Р.Л. Стивенсона.18:00 «Обломов»Премьера спектакля по классическому произведению И.А. Гончарова.25 апреля в 18:00 «Касатка»Ранняя пьеса Л.Н. Толстого о любовном альянсе прожигателей жизни, потонувших в азарте, долгах, ложной роскоши.В субботу, 25 апреля в 14:00 на Центральном стадионе (ул. Первомайская, 59) липецкий «Металлург» ждет одна из главных игр сезона – с лидером «Волной» из Нижегородской областиКоманда у липчан в этом году хорошая, состав самый сильный за многие годы, так что нас ждёт интересный поединок лидера и претендента. А за полтора часа до матча в 12:30 перед входом на стадион развернётся традиционная предматчвая яркая шоу-программа с артистами, развлечениями конкурсами и возможностью выиграть призы.