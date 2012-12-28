Выходные в Липецке: часть города перекроют, субботник и битва «Металлурга» с лидером
Нас ждут спектакли и концерты, открытие новой выставки.
Начинаем рубрику выходного дня с номера, который в прошлое воскресенье на сцене ОСКНТ показали воспитанники Центра циркового искусства «Ника», руководитель Юлия Подковырова. К Международному дню цирка юные артисты приготовили целую программу, этот номер называется «Галактика».
Видео Аркадия Свиридова.
Дожди уменьшатся
В Липецке начинает теплеть: в субботу температура составит от +10 до +12 градусов, а в воскресенье поднимется от +12 до +14 градусов. Картину испортят дожди, но они уже не будут лить с утра до вечера, как вчера, а станут короткими у умеренными.
В субботу, 25 апреля, с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Морская, вл.2а;- ул. Юношеская, 43, 43м, 44, 44б, 44в, 44д, 44ж, 45, 45 стр.1, 47, 47а, 49, 49а.
В частном секторе растянутся с комфортом жители улицы Юношеской.
В воскресенье, 26 апреля, с 10:00 исчезнет вода в трубах:
- ул. Вермишева, 22а, 23а, 23б.
Отключать свет на этих выходных никому не планируют.
Субботник
25 апреля в 11:00 липчан зовут принять участие во всероссийском субботнике (12+).
Локации для встречи, с которых начнётся уборка в разных частях города:
- Привокзальные пруды.
- Зона отдыха «Крепость».
- Пляж Новолипецкий.
- Сквер Маркова.
- Сквер в районе ул. Полиграфическая, 22.
- Сквер в районе ул. Катукова, 34.
Улицы перекроют
25 апреля с 8:00 центр Липецка начнут перекрывать в связи с проведением легкоатлетической эстафеты среди студентов ЛГТУ (16+).
С 8:00 до 12:00 поставят «кирпич» на улице Интернациональной – до пересечения с улицей Сапёрной до перекрёстка с улицей Зегеля. А с 10:45 до 12:00 ограничения коснутся улиц Зегеля, Гагарина, Ленина, Интернациональной, Плеханова, Сапёрной, а также площадей Плеханова, Ленина-Соборной и Героев.
Желающим попасть на субботник и в другие места советуют выезжать заранее, продумать маршруты объезда и в целом отнестись с пониманием.
Презентация книги
25 апреля в 15:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) краевед Сергей Юров представит своё произведение «Дворянство Липецкого уезда. Конец XVIII – начало XX века» (12+).
Большинство липчан всё таки родом не из Бурбонов, но были и среди нас потомки голубых кровей. Юров насчитал аж 300 дворянских родов, имевших владения в границах Липецкого уезда с момента его образования в 1779 году и до конца 1910-х гг. Автор приглашает читателя в путешествие по усадьбам прошлого, раскрывая многообразие судеб и биографий как малоизвестных, так и знаковых представителей старинной липецкой элиты.
«Балаган пустяков»
25 апреля в 12:03 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) «Театр Под Деревом» представить спектакль «Балаган пустяков» (6+).
Фото vk.com/vbiblioteku
Фишка в том, что и любой зритель может попробовать себя в роли актёра с куклами-марионетками, куклами-маппетами, персонажами из бумаги, планшетными, перчаточными и пальчиковыми куклами. Прямо во время действия!
Новая выставка
Одна из работ автора
Игорь Пчельников (1931-2021) – один из самых известных липецких художников. В его холстах обнаженные деревья на снегу напоминают немолодых людей, ковыляющих по пояс в сугробах. Ключевыми работами выставки являются изображения, навеянные деревянными изваяниями «Христа скорбящего» из Пермской художественной галереи. Автопортреты Пчельникова выходят за рамки частного изображения, они ассоциируются с библейскими персонажами, но это действительно автопортреты, по духу равные прообразу.
Играет орган
25 апреля в 17:00 в Липецком Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) начнётся концерт органной музыки «От земли до небес» (12+).
Выступают Иван Мокшин (орган, Санкт-Петербург), а также местные артисты Татьяна Жигарева (флейта), Эльвира Фатишова (виолончель). В программе шедевры органной музыки от барокко до современности, произведения, которые написали И. С. Бах, Георг Муффат, Луи Маршан, Иоганн Пахельбель, Луи Вьерн, С. Василенко, Джон Уильямс, Ханс Циммер.
Учёный кот
Воскресенье 26 апреля липчан приглашают провести в рукоделии. В 12:00 в библиотеке «Социальной» (ул. Липовская, 26) состоится мастер-класс по лепке из глины «Кот учёный» (6+).
Научат лепить вот такую забавную фигурку, фото vk.com/club129569037
В 16:00 мастер-класс повториться в Библиотеке национальных культур (ул. Московская, 117).
Музыкальные дебюты
26 апреля в 12:00 и в 16:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) состоятся концерты проекта «Филармонический дебют» под названием «Юные солисты с симфоническим оркестром» (6+).
Талантливые юные музыканты получат первую в жизни возможность выступить вместе с профессиональным коллективом — Симфоническим оркестром Липецкой филармонии под руководством главного дирижера Михаила Мясникова.
Юным музыкантам выпадет шанс выступить вместе с одним из лучших взрослых дирижёров Центральной России
Вход свободный.
Театр кукол
В каждой точке можно будет получить перчатки и пешки для сбора мусора у специального человека из городского департамента развития территорий. Его называют Куратор.
25 апреля в 11:00 и в 13:00 в Липецком театре кукол (ул. Гагарина, 74) покажут спектакль «Добрый доктор Айболит» (0+).
Сказки Корнея Чуковского «Доктор Айболит», «Телефон» и «Бармалей» легли в основу этого яркого, красочного и доброго спектакля.
26 апреля в 11:00 и в 13:00 на сцене «Кот в сапогах» (0+).
Театр
Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2):
25 апреля:
19:00 «Слишком женатый таксист» (18+). Р.Куни. Комедия положений.
26 апреля:
11:00 «Приключение Буратино» (6+).18:00 «Обломов» (16+). Премьера спектакля по классическому произведению И.А. Гончарова.
Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3):
26 апреля в 18:00 «Д-р» (16+). Б. Нушич, комедия в двух действиях. Господин Животье сколотил немалое наследство, но ему не хватает титула доктора философии. И ради положение в обществе он пускается во все тяжкие.
Матч с лидером
В субботу, 25 апреля в 14:00 на Центральном стадионе (ул. Первомайская, 59) липецкий «Металлург» ждет одна из главных игр сезона – с лидером «Волной» из Нижегородской области (6+).
Соперники в 4-х стартовых турах не потеряли ни одного очка и если «Металлург» мечтает зацепиться за шанс выйти в «Серебро», ему никак нельзя проигрывать. Грядёт битва!
Команда у липчан в этом году хорошая, состав самый сильный за многие годы, так что нас ждёт интересный поединок лидера и претендента. А за полтора часа до матча в 12:30 перед входом на стадион развернётся традиционная предматчвая яркая шоу-программа с артистами, развлечениями конкурсами и возможностью выиграть призы.
Дорогие липчане! Провожаем последние выходные апреля и следим за всеми событиями вокруг! Свежие новости и актуальную информацию о жизни родного региона вы всегда можете найти на GOROD48. Мы ждём вас на наших электронных страницах и в выходные, потому что работаем 24/7, чтобы сделать вас самыми информированными людьми. Заходите чаще, мы вам рады.
Комментарии