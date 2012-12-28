Все новости
Аномалия на кольцевой дороге: четыре ДТП на коротком участке
Происшествия
40-летняя женщина-водитель погибла на тамбовской трассе
Происшествия
Пропавшую 84-летнюю пенсионерку нашли на чердаке
Происшествия
На улице Московской на «Мерседес» приземлился кирпич
Происшествия
Сегодня в Липецке: как ноябрьские праздники скажутся на зарплате, сфера, в которую людей 50+ берут охотнее, чем молодых
Общество
В Липецке обстреляли трамвай
Происшествия
Со счета погибшего участника СВО украли почти четыре миллиона рублей
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Охранявшей осужденных собаке ищут хозяина
Общество
Не тормози: «Инфинити Групп» проиграла значимые торги на ремонт липецких дорог
Общество
Происшествия
1977
вчера, 16:47
17

«Аферист из Тиндер» по-липецки: женщина год содержала мужчину, а потом в суде потребовала вернуть деньги

Но сделать это не удалось: переведенные знакомому добровольно средства не являются неосновательным обогащением.

Липецкий областной суд рассмотрел апелляционную жалобу женщины на решение Елецкого городского суда по иску о взыскании с её знакомого неосновательного обогащения. В этом суд первой инстанции отказал женщине.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, целый год — с декабря 2022 года по декабрь 2023 года женщина регулярно переводила деньги мужчине, c которым познакомилась в интернете в 2022 году и поддерживала близкие отношения. В общей сложности она перевела ему 447 тысяч рублей. 30 тысяч рублей мужчина вернул.

«Первоначально женщина утверждала, что все перечисленные деньги являются займом. Однако расписки или иного подтверждения этого не было. Затем женщина изменила исковые требования, указав, что переводы на сумму 417 тысяч рублей являются неосновательным обогащением и подлежат взысканию, поскольку отсутствуют договоры между сторонами и расписки о получении денег, отношения по оказанию услуг и работ», — отметили в суде.

Но в удовлетворении иска отказал и областной суд. Было установлено, что женщина добровольно регулярно переводила деньги знакомому по его просьбе на те или иные нужды в отсутствие каких-либо обязательств по их возврату. Хотя мужчина сам факт получения денег не отрицал. Более того, он сам также иногда перечислял женщине деньги.
Комментарии (17)

Фунтик
вчера, 22:09
Видать он был достоин этого, если такие подарки делала.Что желеть потом
Ответить
гость
вчера, 21:02
женщине халявные деньги достались от бывшего, ну вот и потратила на НОВОГО и МОЛОДОГО.
Ответить
Гойя
вчера, 21:35
Свои заработанные вряд ли бы дала
Ответить
Фунтик
вчера, 21:00
А что должна делать женщина? Они же вообще ничего не умеют у них кроме машин в голове ничего нет.
Ответить
Индиана Джонс
вчера, 20:30
Еще чего! Вообще женщина не обязана ничего дарить мужчине. Это противоестественно. Только если носки на 23 февраля. Это святое! Из-за таких дурех, как героиня этого репортажа, ценность женщины в современном мире упала.
Ответить
Гость
вчера, 19:32
При переводе могла бы указывать причину перевода. Тогда бы и могла бы оспорить. К примеру В ДОЛГ.
Ответить
Юрист
вчера, 19:57
И всё равно это не будет иметь силы в суде. Только подпись получателя. Это сообщение формально, для проверок налоговой.
Ответить
А так можно?
вчера, 18:56
Сначала даришь, а потом забираешь? Это как?
Ответить
Похоже
вчера, 18:54
из тех, кто на сайте знакомств ищет не мужей, а сынков
Ответить
САИ
вчера, 18:27
Как устраивать или устранился от "устраивания", так сразу виноватым стал!!!
Ответить
Фунтик
вчера, 18:21
Ах какая женщина, мне б такую.
Ответить
Юрист
вчера, 17:56
Ничего она не получит. Отдавала добровольно. Это безвозмездные подарки.
Ответить
