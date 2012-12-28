«Аферист из Тиндер» по-липецки: женщина год содержала мужчину, а потом в суде потребовала вернуть деньги

Но сделать это не удалось: переведенные знакомому добровольно средства не являются неосновательным обогащением.

Липецкий областной суд рассмотрел апелляционную жалобу женщины на решение Елецкого городского суда по иску о взыскании с её знакомого неосновательного обогащения. В этом суд первой инстанции отказал женщине.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, целый год — с декабря 2022 года по декабрь 2023 года женщина регулярно переводила деньги мужчине, c которым познакомилась в интернете в 2022 году и поддерживала близкие отношения. В общей сложности она перевела ему 447 тысяч рублей. 30 тысяч рублей мужчина вернул.«Первоначально женщина утверждала, что все перечисленные деньги являются займом. Однако расписки или иного подтверждения этого не было. Затем женщина изменила исковые требования, указав, что переводы на сумму 417 тысяч рублей являются неосновательным обогащением и подлежат взысканию, поскольку отсутствуют договоры между сторонами и расписки о получении денег, отношения по оказанию услуг и работ», — отметили в суде.Но в удовлетворении иска отказал и областной суд. Было установлено, что женщина добровольно регулярно переводила деньги знакомому по его просьбе на те или иные нужды в отсутствие каких-либо обязательств по их возврату. Хотя мужчина сам факт получения денег не отрицал. Более того, он сам также иногда перечислял женщине деньги.