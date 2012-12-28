В Липецке суд рассмотрит дело о краже сумки у пожилой женщины

Следственный отдел полиции №8 завершил расследование уголовного дела в отношении 61-летнего жителя Липецкого муниципального округа. Его обвиняют в совершении кражи, квалифицируемой по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ.По данным следствия, 31 декабря 2025 года мужчина, находясь у остановки «Центральный рынок», незаметно забрал оставленную без присмотра женскую сумку. В ней находились золотая цепочка с крестиком, ключи, продукты и паспорт. Общая стоимость похищенного превысила 26 тысяч рублей.Обнаружив пропажу, 73-летняя потерпевшая обратилась в полицию. Женщина пояснила, что ненадолго оставила вещи, пока делала покупки, а вернувшись, не нашла сумку. Цепочку она намеревалась отнести в ремонт.Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого. Он признался в содеянном, сообщив, что выбросил сумку неподалёку от рынка, а цепочку оставил себе. Украденное имущество было изъято.



«Прокурор Советского района утвердил обвинительное заключение. Материалы дела переданы в суд. За инкриминируемое деяние предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы», — сообщили в УМВД России по Липецкой области.