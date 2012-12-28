В Липецке начинает работать агроинжинерный институт

Агроинженерный институт в Липецке начнет набор студентов в сентябре. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.«Липецкое сельское хозяйство одно из самых передовых в стране. Инвесторы приходят к нам с проектами по селекции, глубокой переработке. Производства уходят в цифру. Технологии меняются. Кадры должны за этим успевать. Нам удалось достичь своей цели — открываем на базе ЛГТУ Агроинженерный институт. Роботы, ИИ, беспилотники — в образовательной программе то, что будет востребовано в будущем», — написал губернатор в соцсетях.Первый набор начнется с сентября. Студентам предстоит за первые два года пройти общую инженерную подготовку. С третьего курса начнется профильное обучение в тесном взаимодействии с предприятиями-партнёрами.