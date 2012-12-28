Ребенок выскочил под машину на улице Стаханова

Инцидент произошел у отдела полиции.

Вечером 23 апреля на улице Стаханова в Липецке у седьмого отдела полиции могла произойти трагедия — из-за припаркованных автомобилей на дорогу выскочил ребенок. Мальчик чуть не угодил под машину.Суди записи авторегистратора, водитель не успел набрать скорость на выезде со двора и вовремя затормозил.— Так дети попадают под машину, — предупредил родителей водитель.