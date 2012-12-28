«Нормальная ли это методика — лить бетон в воду?»

На улице Плеханова восстанавливают асфальт после замены теплотрассы и делают опалубку для установки светофоров.

В вашем браузере отключен JavaScript



— В связи с ремонтом теплотрассы на улице Плеханова были разобраны опоры светофоров. Одновременно с их демонтажем в грунт поместили закладные элементы, которые в дальнейшем обеспечат защиту конструкции и находящийся внутри них электрический кабель от внешних воздействий, как механических, так и физических. Сейчас работы по восстановлению благоустройства после земляных работ подходят к концу. И «Липецкгорсвет» устанавливает светофоры. Для этого в закладные элементы заливают бетон. Вода, которую откачали энергетики на месте ремонта теплосети, оказалась на поверхности. Однако она никак не повлияла на технологический процесс установки опалубки для светофоров, — отметили в мэрии.

Сейчас воды на Плеханова уже нет.













Липчанин Олег Родивилов возмутился ходом ремонтных работ на улице Плеханова. Там восстанавливают асфальт после ремонта теплотрассы и делают опалубку на месте установки светофоров.«Не уверен, что это нормальная методика — лить бетон в воду. Хотя может это такая технология — и бетон вытеснит воду? Или они прям там смешиваются? Или это новая технология типа наливных полов», — комментирует снятое накануне видео с места работ на улице Плеханова его автор.Ситуацию на Плеханова GOROD48 прокомментировали в пресс-службе администрации Липецка.