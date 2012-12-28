Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Экономика
547
сегодня, 19:01
7

Рост цен на бензин ускорился

Цена на бензин премиальной марки вплотную подошла к 94 рублям.

Бензин продолжил дорожать в Липецкой области — за последнюю неделю увеличилась стоимость всех четырех наблюдаемых видов топлива. Цены ускорили рост с 0,1% до 0,2%. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 14 по 20 апреля.

Цена на бензин за последнюю неделю выросла в среднем на 0,2% и составила 66,36 рубля за литр (на 13 апреля — 66,26 рубля). На 0,2% выросла стоимость трех из четырех наблюдаемых видов топлива. Так, цена бензина АИ-92 составила 63,17 рубля против 63,08 рубля за литр неделей ранее. Стоимость бензина АИ-95 выросла с 68,53 до 68,64 рубля за литр. Бензин марки АИ-98 подорожал с 93,71 до 93,93 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива изменилась за неделю  на 0,1%, с 73,56 до 73,65 рубля за литр. Рост цен составил от 9 до 22 копеек (на прошлой неделе диапазон составлял от 5 до 9 копеек).
топливо
инфляция
2
2
7
5
2

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Даааа
19 минут назад
Куда уже выше????
Ответить
Фунтик
27 минут назад
Ща автобусники опять заплачут, катайтесь на такси-такси не дорожает как было 10 лет назад 80 руб так и сейчас ,только не в час пик
Ответить
не-а чё
40 минут назад
Так нефть же дорожает, и бенз тоже.
Ответить
Садовод
48 минут назад
Цена на бензин премиальной марки вплотную подошла к 94 рублям. А терпение людей скоро подойдёт к этому самому концу терпения
Ответить
Кто ша
59 минут назад
Надо троллейбус возврощать чтобы проезд из-за соляры не дорожке и воздух был чище
Ответить
Dirty
сегодня, 19:13
Думаю, повышение проезда летом не избежать. В Воронеже уже 37 рублей, а было дешевле нашего.
Ответить
Пролив
сегодня, 19:11
Все из за него. Он по нашей стране протекает.
Ответить
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить