Рост цен на бензин ускорился

Цена на бензин премиальной марки вплотную подошла к 94 рублям.



Бензин продолжил дорожать в Липецкой области — за последнюю неделю увеличилась стоимость всех четырех наблюдаемых видов топлива. Цены ускорили рост с 0,1% до 0,2%. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 14 по 20 апреля.Цена на бензин за последнюю неделю выросла в среднем на 0,2% и составила 66,36 рубля за литр (на 13 апреля — 66,26 рубля). На 0,2% выросла стоимость трех из четырех наблюдаемых видов топлива. Так, цена бензина АИ-92 составила 63,17 рубля против 63,08 рубля за литр неделей ранее. Стоимость бензина АИ-95 выросла с 68,53 до 68,64 рубля за литр. Бензин марки АИ-98 подорожал с 93,71 до 93,93 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива изменилась за неделю на 0,1%, с 73,56 до 73,65 рубля за литр. Рост цен составил от 9 до 22 копеек (на прошлой неделе диапазон составлял от 5 до 9 копеек).