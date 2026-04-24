Площадь Победы в Липецке украсили к 9 Мая

Одна флажница сейчас лежит на траве. Cудя по всему, её повалил ветер.

В Липецке сегодня украсили площадь Победы к 9 Мая. Но практически сразу после отъезда рабочих, которые трудились в снег и ветер, одна флажница упала.Праздничное оформление города к 9 Мая продолжается.По данным пресс-службы администрации Липецка, уже украшены площадь Героев и Городище, а сегодня работы велись на площади Победы.Всего до 28 апреля в городе украсят 27 ключевых локаций. Для создания атмосферы праздника будет использовано около 50 флажниц.