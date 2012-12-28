Управляющему филиалом «РИР Энерго» грозит административка за отсутствие отопления в 17 домах Липецка
сегодня, 09:02
Липчанин пойдет под суд за кражу четырех дорогих бутылок вина и 29 пачек масла из магазина
Продуктово-алкогольный набор также дополняли вафли.
Следствием установлено, что 12 ноября 2024 года обвиняемый, находясь в торговом зале магазина на улице Стаханова, похитил четыре бутылки вина общей стоимостью 3 999 рублей. Товар был тайно помещен в пакет и вынесен без оплаты.
Также доказана причастность мужчины к открытому хищению 28 января 2025 года из магазина на улице Водопьянова. В этот раз он забрал 29 упаковок масла, вафли и сумку-шоппер на общую сумму 6 918 рублей. Проигнорировав требования сотрудника магазина вернуть товар, обвиняемый покинул помещение с похищенным.
На период расследования в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей.
Уголовное дело с утвержденным прокурором Октябрьского района обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суде.
