Происшествия
566
сегодня, 09:02
14

Липчанин пойдет под суд за кражу четырех дорогих бутылок вина и 29 пачек масла из магазина

Продуктово-алкогольный набор также дополняли вафли.

Следователем отдела по расследованию преступлений ОП № 3 СУ УМВД России по Липецку завершено расследование в отношении 36-летнего ранее судимого липчанина. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ (кража) и частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Следствием установлено, что 12 ноября 2024 года обвиняемый, находясь в торговом зале магазина на улице Стаханова, похитил четыре бутылки вина общей стоимостью 3 999 рублей. Товар был тайно помещен в пакет и вынесен без оплаты.

Также доказана причастность мужчины к открытому хищению 28 января 2025 года из магазина на улице Водопьянова. В этот раз он забрал 29 упаковок масла, вафли и сумку-шоппер на общую сумму 6 918 рублей. Проигнорировав требования сотрудника магазина вернуть товар, обвиняемый покинул помещение с похищенным.

 На период расследования в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором Октябрьского района обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суде.
Комментарии (14)

ьотан
18 минут назад
Как увидел масло башню сорвало и решил себя побаловать
Сам
50 минут назад
За 11 листов-в сизо. Норм так. Ну понятно...
Житель
сегодня, 10:22
"Гордость" семьи. Будут вспоминать на поминках маслом, вафлями. Но таких родственничков лучше забыть и не вспоминать. Ибо это позор семьи.
???
29 минут назад
Каких поминках? Это административка и условное. Но наука, сто так делать больше не надо.
Хм. Продуман!
сегодня, 10:00
Хорошо продумал: масло, чтобы самому медленнее пьянеть, а подруга побыстрее от хорошего вина.
Буквоед
сегодня, 09:55
Вот там тебя и покормят,голодный наш!
Серрая Воррона
сегодня, 09:55
Ну ты и жрррррешь!
ХА-ХА
сегодня, 09:51
..по телеку лет 7 назад показали чинушу с телохранителями после суда в москве ...он своровал 205 миллионов и ему дали 7 лет условно ...здорово ..вот если бы он 2 бутылки своровал ...то года 2-3 дали бы...вот такая страна у нас
Юрист
сегодня, 10:03
Ну так и здесь дадут условно, если не рецидив. А за миллионы дают условно, если подсудимый возвращает и сумму и платит штраф (там проценты от суммы), Если не отдаёт, то штраф и срок реальный.
Марго
38 минут назад
Ну так и здесь дадут условно, если не рецидив. А за миллионы дают условно, если подсудимый возвращает и сумму и платит штраф (там проценты от суммы), Если не отдаёт, то штраф и срок реальный. Не смешите
Юрист
27 минут назад
Не смешите Отследить дело можно. Но в прессе писать о результатах не станут- не интересно. Ха эту мелочь скорее всего отделается штрафом и условным наказанием. Никто не собирается его обеспечивать в тюрьме- не те времена.
Мирон
31 минуту назад
Не смешите А кому за такую кражу дали реальный срок?
Прохожий
сегодня, 09:28
Помнится мне как УК ,,Капитал,, украла 25 миллионов рублей у жителей , и отделалась только штрафом . Именно здесь на Город 48 и был опубликован этот материал , где директор УК Капитал Шашлов А.В вышел сухим из воды , но зато сейчас живёт на берегу большой воды . Расследовал то громкое дело СУ СК России по Советскому району города Липецка , а руководитель того отдела стал теперь адвокатом Шашлова А В. ныне УК ,, Парус,, А вы про какие то бутылки.....
Липчанин
сегодня, 09:09
вор , авторитетом на зоне будет )
