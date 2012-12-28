Липчанин пойдет под суд за кражу четырех дорогих бутылок вина и 29 пачек масла из магазина

Продуктово-алкогольный набор также дополняли вафли.

Следователем отдела по расследованию преступлений ОП № 3 СУ УМВД России по Липецку завершено расследование в отношении 36-летнего ранее судимого липчанина. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ (кража) и частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж).Следствием установлено, что 12 ноября 2024 года обвиняемый, находясь в торговом зале магазина на улице Стаханова, похитил четыре бутылки вина общей стоимостью 3 999 рублей. Товар был тайно помещен в пакет и вынесен без оплаты.Также доказана причастность мужчины к открытому хищению 28 января 2025 года из магазина на улице Водопьянова. В этот раз он забрал 29 упаковок масла, вафли и сумку-шоппер на общую сумму 6 918 рублей. Проигнорировав требования сотрудника магазина вернуть товар, обвиняемый покинул помещение с похищенным.На период расследования в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей.Уголовное дело с утвержденным прокурором Октябрьского района обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суде.