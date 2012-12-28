Покупатель судился с магазином из-за 15 рублей

Но проиграл.

Липчанин судился с магазином из-за 15 рублей. В феврале этого года при оплате прохладительного напитка на кассе он обнаружил, что товар оказался на 15 рублей дороже, чем на ценнике. Покупатель потребовал пробить товар по цене 54,99 рублей, но администратор разъяснила — там указана цена со скидкой по карте клиента.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, дальше покупателю было предложено воспользоваться своей скидочной картой или получить скидку по карте, предоставленной магазином. Но он отказался. Также сотрудники магазина предлагали покупателю получить 15 рублей наличными, а затем и вовсе готовы были отпустить напиток бесплатно. Но прийти к компромиссу не удалось.Покупатель заплатил за напиток без скидки, а затем обратился в суд с требованием защитить права потребителя и взыскать с магазина не только переплату за товар в размере 15 рублей, но и компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей и расходы по оплате юридических услуг — ещё 40 тысяч рублей, а также штраф.Но мировой судья в удовлетворении этих требований отказал, поскольку покупателю были принесены извинения за то, что на ценнике не была указана стоимость товара без скидочной карты, а также предложены все возможные варианты урегулирования ситуации, от которых он отказался. Технической возможности пробить товар по цене со скидкой без применения карты магазина у кассира не было. Также покупатель был уведомлен о стоимости товара со скидкой по карте и без нее еще до момента оплаты, но отказался от скидки и возможности получить разницу в стоимости товара. Кроме того, с досудебной претензией в магазин он не обращался.