Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
40-летняя женщина-водитель погибла на тамбовской трассе
Происшествия
Со счета погибшего участника СВО украли почти четыре миллиона рублей
Происшествия
В Липецке обстреляли трамвай
Происшествия
Липецкая вечЁрка: обстрелянный трамвай, четыре ДТП в одном месте и дома без тепла
Общество
«Деликатес» для высокопоставленного ветеринара дорого обошёлся преподнесшей его фирме
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
«Аферист из Тиндер» по-липецки: женщина год содержала мужчину, а потом в суде потребовала вернуть деньги
Происшествия
В столкновении на тамбовской трассе погибли женщина-водитель и ее 22-летняя пассажирка
Происшествия
Глава сельсовета продал землю почти в семь раз дешевле кадастровой стоимости
Происшествия
Услуги Госавтоинспецкии и «миграции» временно приостановлены
Происшествия
Читать все
Положивший кирпич на «Мерседес» хулиган попал на видео
Происшествия
В столкновении на тамбовской трассе погибли женщина-водитель и ее 22-летняя пассажирка
Происшествия
Подросток нашел на дороге мопед и решил его присвоить
Происшествия
Серьёзного влияния 19-го пакета санкций Евросоюза на работу ОЭЗ «Липецк» не ожидают
Экономика
МВД России выплатит родственникам застреленного полицейским 21-летнего парня 2,7 миллиона рублей
Происшествия
Покупатель судился с магазином из-за 15 рублей
Общество
«В подвале — как в бане!»
Общество
Установлена личность умершего на улице в Грязях мужчины
Происшествия
«Афанасьев денег не брал»
Происшествия
В Липецкой области подешевела солярка
Экономика
Читать все
Происшествия
1327
сегодня, 14:18
17

Положивший кирпич на «Мерседес» хулиган попал на видео

Камера запечатлела, с какой злостью мужчина вредит соседям.

Кирпич приземлился на «Мерседес»у дома №135 по улице Московской 21 октября в 08:31 — как это произошло, записала камера наблюдения.

На ролике мужчина медленно идёт по тротуару во дворе, а потом с кирпичом в руке подходит к «Мерседесу» и с силой кладёт его на капот машины. А потом отряхивает руки и также медленно удаляется.

782501cd-5245-42c7-a296-a9964a03d751.jpeg+2025-10-22-12.51.04.jpg

Напомним, со слов жильцов, мужчина повредил во дворе пять машин. «Семёрка» — c вывороченным зеркалом, на «Мерседес» приземлился кирпич. Также повреждена «десятка». У одной машины разбито стекло.

Двое жильцов дома обратились в отдел полиции №2.
повреждение имущества
хулиганство
1
0
6
4
0

Комментарии (17)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Житель
23 минуты назад
А Бабки злые потому что их дети на них забили, не возят в поликлинику на авто
Ответить
Житель
24 минуты назад
Все злые комментарии пишут пешеходы, а вопрос к власть имущих в этом городе, ГдеПарковки??? Не говоря про новые районы, влепили многоэтажки в старых районах города, а парковок НЕТ, куда авто ставить???
Ответить
Ветеран
24 минуты назад
Что вы так возбудились? На ул Терешковой от вокзала до ул Космонавтов ежедневно на тротуаре стоят машины сплошной вереницей, не думаю, что ГАИ об этом не знает, просто "забили" на все. Безнаказанность на липецких дорогах сверх меры.
Ответить
парковка
29 минут назад
С того, что нет парковки у дома?
Ответить
Бабка Первая
41 минуту назад
Парковка на тротуаре - конечно же, безобразие. Но такая "борьба" бессмысленна. Достал бы телефон, сфотал - и на любой местный канал в Телеграм. И назавтра. И послезавтра... Гаишники отреагируют) Кстати, этот борец за что другие машинки покалечил?
Ответить
смотритель зоопарка
43 минуты назад
ну мерс по заслугам, с чего вдруг так можно ставить машину то?
Ответить
Присяжные
49 минут назад
В данном деле нужен суд присяжных. Пусть требует.
Ответить
Бабушка
51 минуту назад
на остановку у 12 школы автобусы не могут заехать ни утром, ни вечером, в остановочных карманах стоят автомашины, владельцы которых привозят и забирают своих детей, ведут их до дверей школы, а автомашины ставят на сигнал. ГАИ, как всегда, не видно.
Ответить
Кирилл
сегодня, 14:39
Этот смердящий утиль давно в город не должен въезжать, а он стоит на тротуаре напротив детской площадки, корейцы этот хлам уже давно бы переработали на вторсырье
Ответить
Егор
30 минут назад
Как же забавляют вот такие комментарии экспертов во время осеннего обострения.
Ответить
Витек
сегодня, 14:37
Водителю административку уже выписали?
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить