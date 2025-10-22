«Аферист из Тиндер» по-липецки: женщина год содержала мужчину, а потом в суде потребовала вернуть деньги
МВД России выплатит родственникам застреленного полицейским 21-летнего парня 2,7 миллиона рублей
Происшествия
1327
сегодня, 14:18
17
Положивший кирпич на «Мерседес» хулиган попал на видео
Камера запечатлела, с какой злостью мужчина вредит соседям.
На ролике мужчина медленно идёт по тротуару во дворе, а потом с кирпичом в руке подходит к «Мерседесу» и с силой кладёт его на капот машины. А потом отряхивает руки и также медленно удаляется.
Напомним, со слов жильцов, мужчина повредил во дворе пять машин. «Семёрка» — c вывороченным зеркалом, на «Мерседес» приземлился кирпич. Также повреждена «десятка». У одной машины разбито стекло.
Двое жильцов дома обратились в отдел полиции №2.
1
0
6
4
0
Комментарии (17)