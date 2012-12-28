«Выручка растет, прибыль падает»: бизнес-омбудсмен рассказал GOROD48 о главных страхах бизнеса
Чаплыгинскую чиновницу обвиняют в особо крупном мошенничестве при реализации муниципального контракта
Липецкая вечЁрка: разорванный «ВАЗ», последствия сильного ветра и спасение кота от вороны
Сегодня, 24 апреля, полицейские сообщили о смертельном ДТП на трассе «Дон», спасатели устраняли последствия сильного ветра, и сняли с дерева кота.
В Липецкой области осудили на 3,5 года 31-летнюю самарчанку за насилие в отношении представителя власти.
Полицейские ловили подозревамого в мошенничестве, который находился машине женщины.Когда оперативники предложили водителю и пассажирам выйти, женщина резко нажала на педаль газа и поехала, протащив по асфальту полицейского, который держался за переднюю дверь. Оперативник получил сотрясение мозга и другие травмы.
Суд конфисковал в пользу государства у 38-летнего липчанина автомобиль «Дэу Нексия». Гражданина также лишили прав, а еще ему придется отработать 320 часов за повторную пьяную езду.
«Не интересно — вот когда конфискуют от пяти миллионов и выше — то да», — решил повысить ставки Липчанин.
Липчанин прислал GOROD48 запись видеорегистратора, который зафиксировал, как мальчик едва не попал под колеса его машины на улице Стаханова. Он внезапно выскочил на дорогу из-за припаркованного автомобиля.
И еще одно предостережение. Горожанин испортил колесо в яме улице Ангарской, 25. Водитель посоветовал быть аккуратней в том районе.
Накануне сильный ветер отрывал листы кровли, и валил деревья. Повреждения получили несколько автомобилей.
Происшествия случились на улицах Петра Смородина, 9а, Толстого, Мартынова, Механизаторов, Тельмана, Неделина и на проспекте Порбеды.
Комментаторы обратили внимание на то, что повреждения получили машины, припаркованные во дворах.
«Проверить по камерам, как долго они там припаркованы. Экономят на автостоянке», — написал (i).
Городской спасатель сегодня снял кота с дерева на улице Полиграфической, 12а.
— Мы с женой пришли на работу, а у нас перед окнами на дереве высотой метров в 10-12 сидит кот и истошно орет. А над деревом кружит ворона. Нам стало жалко беднягу. Я позвонил по телефону 112, рассказал о ситуации. Не успел заварить кофе, как приехали сразу две машины городских спасателей и восемь человек команды, — рассказал GOROD48 липчанин Максим Дрепин.— Я восхищен действиями спасателей. Я каждому из них пожал руку и поблагодарил за службу.
Новость набрала большое количество комментариев.
«Спасибо за спасение котика! Добрые люди, здоровья вам и всего наилучшего!», — поблагодарил спасателей Гость.
«Спасибо вороне, именно она своим карканьем помогла спасателям помочь коту вернуться на землю», — уверена тема для размышления.
«Ворона действительно привлекла внимание. Позвонил на 112 и буквально через пять минут были спасатели, я когда увидел, глазам не поверил! Огромное спасибо за скорость, за неравнодушие, ребята молодцы! Именно в такие моменты вера в жизнь проявляется, что всё будет хорошо!», — согласился тот самый Максим.
«Скорая лучше бы так к людям приезжала», — поворчал Дед.
В выходные с погодой липчанам не повезет. Сегодня ночью ожидается небольшие дождь и мокрый снег, а завтра —небольшой дождь. Температура воздуха составит от +10 до +12 градусов.
Если это вас немного подбодрит, сообщаем, 25 апреля 1981 года в Липецке было 6 градусов мороза. Зато в 1943 году столбики термометров поднялись до отметки +26 градусов.
И обратите внимание, завтра в первой половине дня центр Липецка перекроют на время 50-й ежегодной легкоатлетической эстафеты студентов ЛГТУ. Ищите пути объезда.
