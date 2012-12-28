Липецкая вечЁрка: БПЛА на улице Буденного, утонувший автомобиль и повреждение железной дороги
Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
40-летний мужчина сначала угрожал убить свою бывшую, а потом установил GPS-трекер на её машину
Липецкая вечЁрка: бывшего спикера горсовета подозревают в мошенничестве, буллинг в школе и красивые даты свадеб
Общество
91
15 минут назад
Липецкая вечЁрка: бывшего спикера горсовета подозревают в мошенничестве, буллинг в школе и красивые даты свадеб
Сегодня, 9 октября, суд выбирал меру пресечения для экс-спикера горсовета и владельца «Липецкго хладокомбината» Александра Афанасьева, липчанка пожаловалась Александру Бастрыкину на то, что ее ребенка обижают в школе, и в Дворце бракосочетания рассказали о красивых датах 2026 года.
Напомним, первый раз спикером горсовета Александр Афанасьев стал после ухода с этого поста Игоря Тинькова в марте 2020 года — под занавес работы Совета V созыва. Его соперником тогда был коммунист Николай Быковских. В VI созыве Афанасьева снова избрали спикером уже на безальтернативной основе. Но на этом посту он пробыл чуть больше двух лет и ушел.
Вернулся к руководству предприятием — «Липецким хладокомбинатом». Дела требовали личного участия, как он сам пояснил. В 2024 году предприятие хотел обанкротить воронежский сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Маслосыродельный», которому задолжали мороженщики. Но тогда Афанасьеву удалось расплатиться по долгам. Банротить Хладокомбинат хотели и налоговики. что грозило массовыми сокращениями.
Кстати, липчане некоторое время назад обнаружили отсутствие местного мороженного в Липецке. Правда, потом оно вновь появилось в продаже.
Комментаторы GOROD48 обсуждали больше не судьбу Александра Афанасьева, а качество мороженного.
«Липецкое мороженое очень дорогое», — пожаловался гость.
«А цены разогнали на мороженое! Жуть! И качество не на высоте. Сравнила пломбир Выселковский (Краснодар) за 67 рублей и наш за 100 с хвостиком — небо и земля», — написала Липка.
«Хорошее мороженное. Было». — ностальгирует Вася с 11-го.
«Ага хорошее, пломбир гнали из пальмы, даже расследование было на центральном ТВ». — ответил ему Абориген.
Липчанка пожаловалась председателю Следкома России Александру Бастрыкину на то, что ее 9-летнего сына притесняют и избивают в школе. Женщина сначала пыталась решить проблему в учебном заведении, но там ей якобы пригрозили поставить на учет, как неблагополучную семью. Проблема осложняется тем, что обидчик — сын учителя этой школы. Теперь в ситуации будут разбираться следователи.
«Что это за мальчик такой, что за себя постоять не может?» — удивилась Девочка.
«Как я понимаю родителей пострадавшего мальчика. Мой ребёнок тоже оказался в такой ситуации. И тоже классный руководитель подговаривал детей и родителей. Но директор школы очень грамотно этот конфликт исправил. За это я спустя много лет благодарна директору. Если руководитель довёл до СК, то не место ему в школе», — поделилась историей Мама.
«У моей дочери тоже в классе был такой сын учительницы. Мы с ним не смогли сладить — ушли после второго класса в другую школу. В третьем классе этот мальчик принес в школу зажигалку и поджег однокласснице волосы», — еще одна история от zz.
«Мой сын настоял со 2 класса школы, чтобы его отдали в секцию карате (сам выбрал). Бывало приставали к нему — делал два удара, третий контрольный. Из разговора с ним: Кто-нибудь обижает? Нет, все тихо и спокойно», — посоветовал житель.
«Мне кажется, лучше перевести ребенка в другую школу и жить спокойно, а по этому делу довести всё до суда, чтобы родители обидчика выплатили компенсацию, может, тогда до них дойдет. Травлю нужно на корню пресекать, а лучше выкорчевывать», — считает Гость.
2026 год еще не наступил, а в Дворце бракосочетания уже нет мест на регистрацию брака в красивые даты: 26.06.2026, 06.06.2026 и 08.08.2026. В каждый из этих дней в главном ЗАГСе Липецка распишут по 30 пар.
«Насколько устойчивее браки, заключенные в красивые даты по сравнению с теми, что зарегистрированы в простые дни? Что говорит статистика?» — спросил Савелий.
«Три шестерки в дате никого не смущают?» — поинтересовалась Гостья.
«К красивым цифрам должна быть приложена любовь, уважение, терпение, доброта и многое другое. А цифры ничего не значат, тем более шестерки». — уверен комментатор.
«У меня знакомые были, расписались в перерыв, работая на заводе. Прожили в браке более 50 лет, воспитали троих детей. А сейчас родители берут кредиты на свадьбу, они через полгода разбегаются», — история от читателя GOROD48.
Завтра ожидаются небольшие дожди. Температура днем в Липецке составит от +13 до +15 градусов.
В Липецком гидрометеоцентре GOROD48 рассказали, что дожди ждут и в субботу. Их принесет циклон с Балкан «Барбара». Осадки будут небольшими уже выдохнется.
А продавцы уже готовятся к Новому году. Елки к нам в этом году планируют привезти аж из Башкортостана.
0
0
0
0
0
Комментарии