Липецкая вечЁрка: бывшего спикера горсовета подозревают в мошенничестве, буллинг в школе и красивые даты свадеб

Сегодня, 9 октября, суд выбирал меру пресечения для экс-спикера горсовета и владельца «Липецкго хладокомбината» Александра Афанасьева, липчанка пожаловалась Александру Бастрыкину на то, что ее ребенка обижают в школе, и в Дворце бракосочетания рассказали о красивых датах 2026 года.