«Сработала сигнализация. Часть спиртного была разбита»: взломщика задержали на месте преступления

Житель Липецка забрался в супермаркет за алкоголем и сигаретами, но вынести украденное не смог.



Следственно-оперативная группа липецкого отдела полиции №8 задержала 27-летнего горожанина на месте преступления — в сетевом магазине. К супермаркету полицейские прибыли утром 6 апреля, когда получили сообщение от ЧОП о сработавшей сигнализации.Как оказалось, уже судимый липчанин забрался в супермаркет, раздвинув створки двери. Он набрал дорогостоящего алкоголя, сигарет и мужской парфюмерии на общую сумму более 46 000 рублей, но часть бутылок разбил, когда пытался выйти из магазина. Отставшая часть украденного у него изъята.«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы», — рассказали в областном управлении МВД.