Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Читать все
Читать все
Происшествия
85
49 минут назад

В громком деле обнальщиков был замешан налоговик

58-летнего руководителя отдела регионального налогового органа ждет суд по обвинению в разглашении налоговой тайны.

58-летнего руководителя отдела налоговой инспекции будут судить по части второй статьи 183 УК РФ «Незаконное разглашение сведений, составляющих налоговую тайну, без согласия их владельца, которому она была доверена и стала известна по службе». Преступление вскрыли совместно УМВД, региональное УФСБ и отдел безопасности УФНС России по Липецкой области. На налоговика вышли в ходе расследования громкого дела обнальщиков.

«Следствием установлено, что с 2020 по 2022 год начальник отдела камеральных проверок налоговой инспекции передавал подпольным финансистам сведения, составляющие налоговую тайну: в мессенджере отправлял информацию о неуплаченных налогах и неоплаченных страховых взносах со штрафами и пенями, сведения о банковских счетах налогоплательщиков и их персональные данные, а также сообщал о случаях проведения проверочных мероприятий со стороны правоохранительных органов», — сообщает УМВД России по Липецкой области.

Речь идет о деле пятерых мужчин и трех женщин, которые занимались банковскими операциями в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областях. С 2020 по 2023 год они провели операций на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей. Размер их незаконного дохода превысил 168 миллионов рублей. Финансовые операции велись через счета 35 подконтрольных группе организаций и индивидуальных предпринимателей.
отмывание денег
0
0
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить