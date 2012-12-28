49 минут назад
В громком деле обнальщиков был замешан налоговик
58-летнего руководителя отдела регионального налогового органа ждет суд по обвинению в разглашении налоговой тайны.
«Следствием установлено, что с 2020 по 2022 год начальник отдела камеральных проверок налоговой инспекции передавал подпольным финансистам сведения, составляющие налоговую тайну: в мессенджере отправлял информацию о неуплаченных налогах и неоплаченных страховых взносах со штрафами и пенями, сведения о банковских счетах налогоплательщиков и их персональные данные, а также сообщал о случаях проведения проверочных мероприятий со стороны правоохранительных органов», — сообщает УМВД России по Липецкой области.
Речь идет о деле пятерых мужчин и трех женщин, которые занимались банковскими операциями в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областях. С 2020 по 2023 год они провели операций на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей. Размер их незаконного дохода превысил 168 миллионов рублей. Финансовые операции велись через счета 35 подконтрольных группе организаций и индивидуальных предпринимателей.
Комментарии (1)