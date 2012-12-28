Подрезал и скрылся: полицейские задержали 20-летнего виновника ДТП

Из-за его опасного маневра 45-летний мужчина получил травмы.





8 апреля на улице Жуковского в Липецке врезался в дерево автомобиль «Дэу Нексия». 45-летний водитель машины оказался в больнице.Оказалось, что ему создал помеху другой водитель, который к тому же уехал с места аварии.«Сотрудники Госавтоинспекции разыскали нарушителя по горячим следам — им оказался 20-летний водитель «ГАЗа». По предварительным данным, он нарушив правила перестроения создал помеху автомобилю «Дэу», — сообщили в полиции.Вчера на дорогах области зарегистрированы 20 столкновений автомобилей, они обошлись без пострадавших.«За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены шесть водителей, за неиспользование ремней безопасности — 263.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3396 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 43 нарушения», — говорится в сводке Госавтоинспекции.