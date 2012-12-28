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Общество
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сегодня, 10:59
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Липецкий хладокомбинат расплатился с долгами и избежал банкротства
Долги почти в 22 миллиона рублей были погашены.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в мае этого года в Арбитражный суд обратился сельскохозяйственный кооператив «Маслосыродельный» с заявлением о признании «Липецкого хладокомбината» банкротом из-за задолженности по договору поставки и неустойке на 15,4 миллиона рублей. Позднее в суд с заявлением о вступлении в дело также обратилось ООО «ПОЛИПАК», перед которым имелась задолженность по договору купли-продажи в 6,5 миллиона рублей.
В ходе рассмотрения дела «Липецкий хладокомбинат» оплатил задолженности, и арбитражный суд прекратил производство.
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