Липецкий хладокомбинат расплатился с долгами и избежал банкротства

Долги почти в 22 миллиона рублей были погашены.

Липецкий хладокомбинат избежал банкротства, рассчитавшись с долгами.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в мае этого года в Арбитражный суд обратился сельскохозяйственный кооператив «Маслосыродельный» с заявлением о признании «Липецкого хладокомбината» банкротом из-за задолженности по договору поставки и неустойке на 15,4 миллиона рублей. Позднее в суд с заявлением о вступлении в дело также обратилось ООО «ПОЛИПАК», перед которым имелась задолженность по договору купли-продажи в 6,5 миллиона рублей.В ходе рассмотрения дела «Липецкий хладокомбинат» оплатил задолженности, и арбитражный суд прекратил производство.