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сегодня, 10:59
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Липецкий хладокомбинат расплатился с долгами и избежал банкротства

Долги почти в 22 миллиона рублей были погашены.

Липецкий хладокомбинат избежал банкротства, рассчитавшись с долгами.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в мае этого года в Арбитражный суд обратился сельскохозяйственный кооператив «Маслосыродельный» с заявлением о признании «Липецкого хладокомбината» банкротом из-за задолженности по договору поставки и неустойке на 15,4 миллиона рублей. Позднее в суд с заявлением о вступлении в дело также обратилось ООО «ПОЛИПАК», перед которым имелась задолженность по договору купли-продажи в 6,5 миллиона рублей.

В ходе рассмотрения дела «Липецкий хладокомбинат» оплатил задолженности, и арбитражный суд прекратил производство.

арбитражный суд
банкротство
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Виктор М
43 минуты назад
Единственная хорошая новость, что предприятие не разорят! Предприятие видимо кому-то большцю конкуренцию создавало. Продукция хладокомбината была всегда прекрасная, качественная.
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Справедливости!
45 минут назад
А что толку? Где Липецкое мороженое? Исчезло с прилавков!
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Билли
сегодня, 11:15
Был пиратом жадный Билли, Правда Билли не любили, Ни матросы, ни пираты Ни детишки, ни родня. (Да...) И не мог умерить Билли Аппетиты крокодильи, И чтоб Билли не побили, Просто не было ни дня !
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Жесть
сегодня, 11:10
Смехотворная сумма для такого комбината!!!
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