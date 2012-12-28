На дороге Грязи-Добринка перевернулся автомобиль «Рено Логан»

Очевидцами аварии стали спасатели.

8 апреля на дороге Грязи-Добринка съехал в кювет и несколько раз перевернулся автомобиль «Рено Логан». 46-летнему водителю пришли на помощь спасатели УГПСС Липецкой области, которые случайно стали очевидцами ДТП. Они же они вызвали бригаду скорой помощи и дежурную смену пожарно-спасательной части № 12 ГУ МЧС России по Липецкой области.Дождавшись приезда скорой помощи, спасатели передали водителя медикам.