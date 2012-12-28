Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На железной дороге в Липецкой области обнаружено повреждение пути
Происшествия
На улице Буденного завершили разминирование обломков БПЛА
Происшествия
Тепло подано в четверть липецких домов
Общество
Взрыва газового котла не было — был пожар, причины которого ещё выясняют
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту провала теплотрассы и угодившей в яму с кипятком машины
Происшествия
В Липецке обезвреживают обломки дрона
Происшествия
Автобус 315-го маршрута столкнулся с «Маздой»
Происшествия
Просьбу депутата областного Совета Анатолия Емельянова пойти на СВО снова рассмотрит Октябрьский суд
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: БПЛА на улице Буденного, утонувший автомобиль и повреждение железной дороги
Общество
Читать все
15-летний школьник не хотел на уроки и заказал звонки о минированиях
Происшествия
Жителя Лебедяни обманули на 520 000 рублей через мессенджер MAX
Происшествия
Следком начал доследственную проверку жалобы на буллинг в липецкой школе
Происшествия
Теплоэнергетики ликвидировали аварию в 15-м микрорайоне
Происшествия
Три красивые даты 2026 года во Дворце бракосочетания уже заняты
Общество
Скелет нашли владельцы частного дома во время уборки участка
Происшествия
Полмиллиона животных привито от бешенства в Липецкой области
Общество
Таксист ограбил пассажира на кладбище ЛТЗ и уехал в Екатеринбург
Происшествия
Водитель госпитализирован после столкновения двух грузовиков в Задонском районе
Происшествия
В Становом сегодня хоронят 65-летнего участника СВО
Общество
Читать все
Происшествия
1663
сегодня, 11:47
20

Следком начал доследственную проверку жалобы на буллинг в липецкой школе

Мать девятилетнего мальчика заявила, что её сын вторую неделю не учится из-за травли и издевательств.

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад по обращению жительницы Липецка о совершении противоправных действий в отношении ее 9-летнего сына. Открытое обращение матери — Екатерины Р. опубликовано в соцсетях. Женщина заявила, что в её  сына избивают и притесняют. Ему отправляют SMS с матерной бранью и угрозами расправы. Со слов Екатерины, обидчик её сына также избил девочку на улице. 

Женщина также уверяет, что когда она начала разбирательства в школе — ей самой пригрозили ПДН и постановкой на учёт. Мол, администрация школы и учителя в курсе ситуации, но не предпринимают мер и не обращают внимания на проблему, поскольку обидчик 9-летнего мальчика — сын учителя той же школы.

«Мой сын вторую неделю не учится, прошу помощи», — заканчивает своё видеообращение к Александру Бастрыкину липчанка.

«В социальных сетях опубликовано видеообращение жительницы города Липецка к Председателю СК России из-за издевательств над ее сыном в школе. Отмечается, что мальчик подвергается физическим нападкам, унижениям и получает угрозы. Разрешить проблему на местном уровне не удалось. По данному факту следственными органами СК России по Липецкой области организована доследственная проверка. Глава СК России поручил руководителю следственного управления Евгению Шаповалову доложить о ходе проверки, и установленных обстоятельствах», — сообщила пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
буллинг
травля
дети
школа
0
0
12
4
2

Комментарии (20)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Что такое
7 минут назад
ПДН?
Ответить
Мама
13 минут назад
Как я понимаю родителей пострадавшего мальчика. Мой ребёнок тоже оказался в такой ситуации. И тоже классный руководитель подговаривают детей и родителей. Но директор школы очень грамотно этот конфликт исправил. За это я спустя много лет благодарна директору. Если руководитель довёл до СК, то не место ему в школе.
Ответить
БЕДАААА
15 минут назад
ПОРОТЬ надо, желательно прилюдно, по другому не понимают...Доказано веками...
Ответить
Средневековье
6 минут назад
И на горох ставить... Только потом сесть придётся лет на пять.
Ответить
Сокол
17 минут назад
Я тоже умиляюсь, неужели нельзя по русски выражаться! Я думала, что ребенка тошнит, у него лишний вес. Школы во всех регионах это отдельная тема, сор из избы никто не хочет выбрасывать. Вместо того , чтобы решать задачи, учителя и директор наоборот усложняют. Жалко детей.
Ответить
Тоже умиляюсь.
7 минут назад
А почему мы бойцов называем солдатами, на европейский манер, а не дружинниками на русский? Почему депутатов называем депутатами, а сенаторов сенаторами? Неужели по русски нельзя?
Ответить
Бывший следователь
21 минуту назад
Молодец мама! Так и надо! Если замешан сын учителя - тут ничего не докажешь.
Ответить
Серëга
22 минуты назад
Обидчика в интернат, а маму лишить прав за воспитание...
Ответить
Вопрос?
5 минут назад
А папу?
Ответить
Анна
35 минут назад
У нас школы святые, родителям только и могут ПДН угрожать.
Ответить
Учитель русского языка
40 минут назад
Буллинг?! Мы в какой стране живéм? Сколько можно употреблять эти заморские словечки?
Ответить
Вопрос?
25 минут назад
А слово "компьютер" или "котлета" можно применять?
Ответить
Потому что
26 минут назад
Потому что это и есть буллинг. Это явление пришло из-за моря, поэтому имеет право на применение. Ведь слово , "спутник" на многих языках мира так и звучит, потому что пришло от нас.
Ответить
Явление
9 минут назад
Потому что это и есть буллинг. Это явление пришло из-за моря, поэтому имеет право на применение. Ведь слово , "спутник" на многих языках мира так и звучит, потому что пришло от нас. Из-за какого моря я пришло? Поконкретнее, пожалуйста, аргументируйте свои утверждения
Ответить
аноним
41 минуту назад
школ много. могли бы поменять. нет будут рогами упираться и на шоу напрашиваться.
Ответить
Девочка
51 минуту назад
Что это за мальчик такой что за себя постоять не может ?
Ответить
Мальчик
17 минут назад
Не те времена чтобы гладиаторские бои устраивать, он может и постоит, не дай Бог что то сломают или глаз выбьют и завертится еще круче!!!
Ответить
Дед
30 минут назад
Эти герои толпой сражаются, что им сделает?
Ответить
Людмила
32 минуты назад
Ну тут палка о двух концах, обидчик сын учителя, школа за педагога и её сына, а если мальчик ему наваляет, тут возьмутся уже за ребенка по полной, сразу действия начнутся. Конечно знают только узкий круг, кто прав, кто виноват, но если уже дошло до Быстрикина, это действительно, крик души мамы
Ответить
аноним
12 минут назад
Ну тут палка о двух концах, обидчик сын учителя, школа за педагога и её сына, а если мальчик ему наваляет, тут возьмутся уже за ребенка по полной, сразу действия начнутся. Конечно знают только узкий круг, кто прав, кто виноват, но если уже дошло до Быстрикина, это действительно, крик души мамы до этого случай был. типа мальчика тоже гнобили, после видео с мамой и мальчиком было понятно,что там семейка невменяемая. жаль не написали. чем дело кончилось
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить