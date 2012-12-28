Следком начал доследственную проверку жалобы на буллинг в липецкой школе

Мать девятилетнего мальчика заявила, что её сын вторую неделю не учится из-за травли и издевательств.

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад по обращению жительницы Липецка о совершении противоправных действий в отношении ее 9-летнего сына. Открытое обращение матери — Екатерины Р. опубликовано в соцсетях. Женщина заявила, что в её сына избивают и притесняют. Ему отправляют SMS с матерной бранью и угрозами расправы. Со слов Екатерины, обидчик её сына также избил девочку на улице.Женщина также уверяет, что когда она начала разбирательства в школе — ей самой пригрозили ПДН и постановкой на учёт. Мол, администрация школы и учителя в курсе ситуации, но не предпринимают мер и не обращают внимания на проблему, поскольку обидчик 9-летнего мальчика — сын учителя той же школы.«Мой сын вторую неделю не учится, прошу помощи», — заканчивает своё видеообращение к Александру Бастрыкину липчанка.«В социальных сетях опубликовано видеообращение жительницы города Липецка к Председателю СК России из-за издевательств над ее сыном в школе. Отмечается, что мальчик подвергается физическим нападкам, унижениям и получает угрозы. Разрешить проблему на местном уровне не удалось. По данному факту следственными органами СК России по Липецкой области организована доследственная проверка. Глава СК России поручил руководителю следственного управления Евгению Шаповалову доложить о ходе проверки, и установленных обстоятельствах», — сообщила пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.