Погода в Липецке
163
33 минуты назад
1

В Липецкой области дожди и до +16

Погода остается чуть теплее обычной для октября.

В ближайшие трое суток через территорию Липецкой области пройдут атмосферные фронты южного циклона, которые принесут небольшие, местами умеренные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-10 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 октября в Липецкой области облачно, небольшие, ночью местами умеренные дожди. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +5 до +10 градусов, днем — от +11 до +16. 

В Липецке облачно, небольшие дожди. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем — от +13 до +15 градусов.

День 10 октября стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году — 5 градусов мороза. 

дожди
0
0
0
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ваш тренер
7 минут назад
Дожди это к грибам...
Ответить
