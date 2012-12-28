Липецкая вечЁрка: БПЛА на улице Буденного, утонувший автомобиль и повреждение железной дороги
В Липецкой области дожди и до +16
Погода остается чуть теплее обычной для октября.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 октября в Липецкой области облачно, небольшие, ночью местами умеренные дожди. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +5 до +10 градусов, днем — от +11 до +16.
В Липецке облачно, небольшие дожди. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем — от +13 до +15 градусов.
День 10 октября стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году — 5 градусов мороза.
