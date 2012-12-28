Происшествия
521
сегодня, 16:44
2

Виновница ДТП оформила полис ОСАГО через несколько дней поcле аварии и потом её инсценировала

В результате пять человек: члены двух семей и их знакомый осуждены за мошенничество в сфере страхования. А полученные по страховке деньги пришлось вернуть. 

Советский суд Липецка рассмотрел уголовное дело об инсценировке ДТП. Судили пятерых: двух женщин-водителей, двух их родственников и знакомого. Все признаны виновными в мошенничестве в сфере страхования, совершенном группой лиц по предварительному сговору (по части второй статьи 159.5 УК РФ).

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 68-летняя и 36-летняя женщины-водители попали в ДТП, но договорились не оформлять его в день происшествия, поскольку у виновницы аварии не было полиса ОСАГО.

Женщины вместе со снохой виновницы столкновения, мужем второй участницы аварии и их знакомым договорились сымитировать ДТП в другой день после того, как виновница аварии оформит полис ОСАГО. Они собрали осколки автомобилей, а после оформления страховки разложили их на том же месте, поставив автомобили также, как в день ДТП.

48-летний знакомый одной из семей выступил в роли аварийного комиссара, он оформил документы для страховой выплаты. В результате страховая компания выплатила возмещение почти в 327,5 тысячи рублей.

Все пятеро участников схемы получили условные сроки: от 1 года до 1 года 9 месяцев. Нанесённый страховой компании ущерб ими добровольно возмещен.
Комментарии (2)

Бабушка Ненила
сегодня, 17:07
Дочери лейтенанта Шмидта
Бывалый
сегодня, 16:55
меньше языком надо было молоть......слишком много действующих лиц в этой схеме.
