Виновница ДТП оформила полис ОСАГО через несколько дней поcле аварии и потом её инсценировала

В результате пять человек: члены двух семей и их знакомый осуждены за мошенничество в сфере страхования. А полученные по страховке деньги пришлось вернуть.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 68-летняя и 36-летняя женщины-водители попали в ДТП, но договорились не оформлять его в день происшествия, поскольку у виновницы аварии не было полиса ОСАГО.
Женщины вместе со снохой виновницы столкновения, мужем второй участницы аварии и их знакомым договорились сымитировать ДТП в другой день после того, как виновница аварии оформит полис ОСАГО. Они собрали осколки автомобилей, а после оформления страховки разложили их на том же месте, поставив автомобили также, как в день ДТП.
48-летний знакомый одной из семей выступил в роли аварийного комиссара, он оформил документы для страховой выплаты. В результате страховая компания выплатила возмещение почти в 327,5 тысячи рублей.
Все пятеро участников схемы получили условные сроки: от 1 года до 1 года 9 месяцев. Нанесённый страховой компании ущерб ими добровольно возмещен.
