Три красивые даты 2026 года во Дворце бракосочетания уже заняты

В следующем году свадебный бум приходится на даты с шестёрками.

Три красивые даты следующего года: 26.06.2026, 06.06.2026 и 08.08.2026 в липецком Дворце бракосочетания уже полностью заняты. Как рассказали GOROD48 в Управлении ЗАГС администрации Липецка, в 2026-м году у молодожёнов популярны даты с шестёрками.6 июня, 26 июня и 8 августа расписаны во Дворце бракосочетания с 10:00 до 15:00. В каждый из этих дней брак заключат по 30 пар.В 2025-м году самыми популярными датами у молодожёнов стали с цифрами 25 и 8. Например, свадебный бум пришёлся на 08.08.2025.