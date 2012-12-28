Прокуратура начала проверку по факту провала теплотрассы и угодившей в яму с кипятком машины
Общество
сегодня, 10:17
Три красивые даты 2026 года во Дворце бракосочетания уже заняты
В следующем году свадебный бум приходится на даты с шестёрками.
6 июня, 26 июня и 8 августа расписаны во Дворце бракосочетания с 10:00 до 15:00. В каждый из этих дней брак заключат по 30 пар.
В 2025-м году самыми популярными датами у молодожёнов стали с цифрами 25 и 8. Например, свадебный бум пришёлся на 08.08.2025.
