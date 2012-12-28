Принесет ли циклон «Барбара» сильные ливни в Липецкую область

Балканский циклон «Барбара» к концу рабочей недели обрушит затяжные ливни на ряд российских регионов. Москву осадки накроют уже завтра, а вот Липецкой области разбушевавшаяся водная стихия не грозит.

Как рассказали GOROD48 в Липецком областном центре по метеорологии и мониторингу окружающей среды, циклон с Балкан «Барбара», который уже отметился сильными ливнями в Бухаресте в Румынии, снегопадами на Балканах, дотянулся даже до Турции, сейчас поднимается с Черного моря и движется на север через Москву. Над территорией Центральной России его ждут к субботе. Непосредственно в Липецкой области его влияние будет ощущаться с воскресенья. Однако оно будет не таким заметным — циклон, во-первых, потеряет свою силу и мощь, во вторых он пройдет чуть в стороне от нашего региона, западнее: Липецкая область окажется в его тылу.А первые осадки в Липецкой области ожидаются сегодня, 9 октября поздним вечером — после 21 часа атмосферные фронты южного циклона донесут небольшие дожди до южной части нашего региона, ближе к полуночи дожди начнутся в Липецке.