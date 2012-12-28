Липецкая вечЁрка: БПЛА на улице Буденного, утонувший автомобиль и повреждение железной дороги
Принесет ли циклон «Барбара» сильные ливни в Липецкую область
Балканский циклон «Барбара» к концу рабочей недели обрушит затяжные ливни на ряд российских регионов. Москву осадки накроют уже завтра, а вот Липецкой области разбушевавшаяся водная стихия не грозит.
А первые осадки в Липецкой области ожидаются сегодня, 9 октября поздним вечером — после 21 часа атмосферные фронты южного циклона донесут небольшие дожди до южной части нашего региона, ближе к полуночи дожди начнутся в Липецке.
