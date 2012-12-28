На трех улицах Липецка отключат холодную воду

10 апреля «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на своих сетях — с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители трех улиц, сообщили в компании.

С 10:00 отключат холодную воду в домах №№ 22а, 23а, 23б по улице Вермишева, №№ 2, 4/2, 4/3, 4/4 по улице Филипченко, № 43 по улице Космонавтов.Воду подвезут по адресу: улица Космонавтов, 43, также по заявкам потребителей. Ремонтные работы продлятся до их завершения. После окончания работ возможно повышение мутности воды.