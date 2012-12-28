Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Общество
382
сегодня, 07:00
4

Сегодня в Липецке: снег в апреле, мир без лжи и начальники начали предоставлять отгулы вместо подарков

Нас ждут концерты, спектакли и много кинофильмов.

Снег в апреле!

В Липецке заметно похолодает, температура днём составит от +4 до +6 градусов. Днём пройдут умеренные дожди и даже мокрый снег!

Отключение воды

В 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Гагарина, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, вл. 100а;
- ул. Качалова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8а, 10;
- ул. Мусоргского, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10;
- ул. Нестерова, 1, 3, 5, 7, 8, 8а, 10, 12;
- ул. Студенческий Городок, 11, 13;
- ул. Тельмана, 164;
- пр-д Строителей, 4, 10;
- пер. Попова, 1, 3, 5.

Отключение света

С 9:00 до 12:00 обесточат:

- ул. В.Л. Кротевича;
- ул. Чайковского;
- ул. Щорса;
- пр-д Ф. Лузана, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11.

С 9:00 до 17:00 повернут рубильники:

- Садоводчество «Дачный 3», 664, 702, 708, 726, 765, 794, 809, 847, 879, 889, 971, 1047;
- Садоводчество «Дачный 4», 1001, 1129а, 1195, 1275, 1340;
- Садоводчество «Дачный 5».

Пробки

Если у вас вдруг работает Интернет, то и в пробку вы не попадёте, а сумеете воспользоваться приложением, которое предупредит о заторах. Ну а если не работает, тогда.… Да прибудет с вами сила!


Лопаты в руки!

В 14:00 в разных точках города вновь начнутся мероприятия под названием «Чистый четверг», проще говоря - уборка улиц силами общественников (6+).

На этот раз уборку решили посвятить…. Дню космонавтики (смеющийся смайлик). В чём это будет выражаться на практике и будут ли применены какие-либо сверхтехнологии чистоты, неизвестно, но мётлы и лопаты обещают выдать на месте.

Адреса на графике мэрии Липецка.

Премьера спектакля

В 19:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) состоится премьерный показ спектакля «Протокол одного заседания» по пьесе А.Гельмана (12+).

В центре сюжета — неординарный поступок бригадира Потапова. Его решение отказаться от премии из-за невыполненного плана превращает обычное заседание в захватывающую психологическую дуэль.

Театральная классика

В 15:00 на сцене Липецкого драматического театра (ул. Константиновой, 3) покажут спектакль «Зори» (12+).

Военная драма по повести Васильева Б. «А зори здесь тихие…». Та самая, по которой был снят знаменитый кинофильм, а спустя годы зачем-то даже второй.

Расписывая яйца правильно!

В 18:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) состоится ценнейший мастер-класс - по росписи пасхальных яиц (6+).

На уроке научат не просто вываривать писанки в луковой шелухе, а разберут символику орнаментов и покажут технику многослойного окрашивания. Материалы выдадут на месте, в том числе - яйца, которые весной дорожают быстрее, чем икра.

Кино

В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) устроят публичный кинопоказ фильма «Изобретение лжи». США, 2009. Фантастическая драма, комедия. Режиссер - Рики Джервэйс (18+).

Представьте, что в мире не существует лжи. Марк живет в мире, где все говорят правду и только правду. Сам же он — неудачник, которого вот-вот уволят с работы.

Кадр из фильма

В ролях: Рики Джервэйс, Дженнифер Ранрен, Джоан Хилл.

Ярмарка

С 10:00 до 20:00 возле торгового центра «Европа» (ул. Советская, 66) пройдёт очередная городская ярмарка продуктов питания (6+).

Правда, вчера читатели GOROD48 жаловались в комментариях, что цены на таких распродажах не ниже, чем везде. Хотя раньше ярмарки устраивали именно для того, чтобы дать людям возможность купить продукты без посредников чуть дешевле.

Отгул вместо подарка

В текущей экономической ситуации работодатели гораздо реже к праздникам стали дарить подарки своим работникам (странно - почему?).

Как выяснили в SuperJob, сейчас лишь в 24% компаний имениннику ко дню рождения вручают презент, год назад щедрых работодателей было 28%. Букетиком цветов или подарком сейчас готовы ограничиться 29% работодателей, год назад было 33%.

Зато компании стали чаще использовать нематериальные виды поощрения. Например, возможность уйти пораньше или получить лишний выходной появилась у 12% работников, тогда как год назад была у 7%.

Угощение для коллег к своему дню рождения заказывают 77% работников, причём 58% делают это с радостью, 19% - с отвращением.

Кинопремьеры

Как обычно, по четвергам знакомим вас с фильмами и мультиками, которые в этот день выходят на большие экраны.

«Золушка. Тайна трёх желаний». Россия, 2026. Мультфильм. Режиссёр Владимир Саков (6+).

Необычная интерпретация известной сказки. Лучший друг несчастной Золушки дровосек Северин, мечтает о славе, но волшебное дерево Вечный Шерман из-за неосторожного слова превращает четолюбивого мечтателя в бурундука. Теперь Золушке придётся выполнять все прихоти дерева. А король, как и положено в этой сказке, затевает пышный бал…

Роли озвучивали: Ева Финкельштейн, Анастасия Лапина, Денис Некрасов.
«Моя собака - космонавт». Россия, 2026. Семейный. Режиссёр Михаил Морсков (6+).

1960 год. В городке у космодрома Байконур, где каждый запуск ракеты озаряет небо мечтами, живет десятилетний Миша – мальчик со светлой головой, полной космических фантазий. В свой день рождения Миша находит собаку Белку, которая предопределит не только его судьбу, но и напишет новую страницу в истории освоения космоса.

В ролях: Дмитрий Калихов, Ольга Лерман, Павел Ворожцов.
«Вот это драма» США, 2026. Комедийная мелодрама. Режиссёр Кристофер Боргли (18+).

Чарли и Эмма влюблены друг в друга и вот-вот поженятся. Место свадьбы выбрано, приглашения Но одно, казалось бы, невинное откровение переворачивает всё — Чарли узнаёт об Эмме то, что предпочёл бы не знать… Теперь на пути к «долго и счастливо» их отношениям предстоит пройти через неожиданную драму.

В ролях: Роберт Паттисон, Зои Уинтерс, Мамаду Ати.



Дорогие липчане! Вот уже и среда пришла, а значит неделя почти прошла. Жизнь стремительно несётся вперёд, а повседневную действительность скрашивают новости. Всего пара минут чтения информационной ленты GOROD48 сделают любого грузчика профессором политологии, знатоком культуры и немного криминалистом. Заходите на сайт, читайте и узнавайте много нового. Ждём вас 24/7 снова и снова.
2
0
0
0
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
На ярмарки
12 минут назад
Никогда не хожу,зная,что там все что негоже продается.Живу по принципу лучше я 100 граммов куплю хорошего товара,чем киллограм абы какого.
Ответить
Animal planet.
16 минут назад
Хотел обратиться к адекватным собачникам 11 и близлежащих районов. Посажены молодые тополя вдоль тропы от остановки "рынок 9 мкр" до остановки "11 мкр" Дайте им вырасти,почему вы позволяете питомцам справлять нужду на молодые деревья,они могут погибнуть от этого.
Ответить
ГОСТЬ53
22 минуты назад
Раньше ярмарки были правильные, для народа! Можно было постоять в очереди и купить намного дешевле разной продукции. А сейчас рвачи. И никто не контролирует!!!! Бардак!
Ответить
ВАСЯ
9 минут назад
Ну так и не ходите туда... Я давно не хожу. В обычных магазинах возле дома норм.покупаю.... Там и скидки периодически...
Ответить
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить