Сегодня в Липецке: снег в апреле, мир без лжи и начальники начали предоставлять отгулы вместо подарков
Сегодня в Липецке: снег в апреле, мир без лжи и начальники начали предоставлять отгулы вместо подарков
Нас ждут концерты, спектакли и много кинофильмов.
В Липецке заметно похолодает, температура днём составит от +4 до +6 градусов. Днём пройдут умеренные дожди и даже мокрый снег!
Отключение воды
В 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Гагарина, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, вл. 100а;
- ул. Качалова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8а, 10;
- ул. Мусоргского, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10;
- ул. Нестерова, 1, 3, 5, 7, 8, 8а, 10, 12;
- ул. Студенческий Городок, 11, 13;
- ул. Тельмана, 164;
- пр-д Строителей, 4, 10;
- пер. Попова, 1, 3, 5.
Отключение света
С 9:00 до 12:00 обесточат:
- ул. В.Л. Кротевича;
- ул. Чайковского;
- ул. Щорса;
- пр-д Ф. Лузана, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11.
С 9:00 до 17:00 повернут рубильники:
- Садоводчество «Дачный 3», 664, 702, 708, 726, 765, 794, 809, 847, 879, 889, 971, 1047;
- Садоводчество «Дачный 4», 1001, 1129а, 1195, 1275, 1340;
- Садоводчество «Дачный 5».
Пробки
Если у вас вдруг работает Интернет, то и в пробку вы не попадёте, а сумеете воспользоваться приложением, которое предупредит о заторах. Ну а если не работает, тогда.… Да прибудет с вами сила!
Лопаты в руки!
В 14:00 в разных точках города вновь начнутся мероприятия под названием «Чистый четверг», проще говоря - уборка улиц силами общественников (6+).
На этот раз уборку решили посвятить…. Дню космонавтики (смеющийся смайлик). В чём это будет выражаться на практике и будут ли применены какие-либо сверхтехнологии чистоты, неизвестно, но мётлы и лопаты обещают выдать на месте.
Адреса на графике мэрии Липецка.
Премьера спектакля
В 19:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) состоится премьерный показ спектакля «Протокол одного заседания» по пьесе А.Гельмана (12+).
В центре сюжета — неординарный поступок бригадира Потапова. Его решение отказаться от премии из-за невыполненного плана превращает обычное заседание в захватывающую психологическую дуэль.
Театральная классика
В 15:00 на сцене Липецкого драматического театра (ул. Константиновой, 3) покажут спектакль «Зори» (12+).
Военная драма по повести Васильева Б. «А зори здесь тихие…». Та самая, по которой был снят знаменитый кинофильм, а спустя годы зачем-то даже второй.
Расписывая яйца правильно!
В 18:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) состоится ценнейший мастер-класс - по росписи пасхальных яиц (6+).
На уроке научат не просто вываривать писанки в луковой шелухе, а разберут символику орнаментов и покажут технику многослойного окрашивания. Материалы выдадут на месте, в том числе - яйца, которые весной дорожают быстрее, чем икра.
Кино
В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) устроят публичный кинопоказ фильма «Изобретение лжи». США, 2009. Фантастическая драма, комедия. Режиссер - Рики Джервэйс (18+).
Представьте, что в мире не существует лжи. Марк живет в мире, где все говорят правду и только правду. Сам же он — неудачник, которого вот-вот уволят с работы.
Кадр из фильма
В ролях: Рики Джервэйс, Дженнифер Ранрен, Джоан Хилл.
Ярмарка
С 10:00 до 20:00 возле торгового центра «Европа» (ул. Советская, 66) пройдёт очередная городская ярмарка продуктов питания (6+).
Правда, вчера читатели GOROD48 жаловались в комментариях, что цены на таких распродажах не ниже, чем везде. Хотя раньше ярмарки устраивали именно для того, чтобы дать людям возможность купить продукты без посредников чуть дешевле.
Отгул вместо подарка
В текущей экономической ситуации работодатели гораздо реже к праздникам стали дарить подарки своим работникам (странно - почему?).
Как выяснили в SuperJob, сейчас лишь в 24% компаний имениннику ко дню рождения вручают презент, год назад щедрых работодателей было 28%. Букетиком цветов или подарком сейчас готовы ограничиться 29% работодателей, год назад было 33%.
Зато компании стали чаще использовать нематериальные виды поощрения. Например, возможность уйти пораньше или получить лишний выходной появилась у 12% работников, тогда как год назад была у 7%.
Угощение для коллег к своему дню рождения заказывают 77% работников, причём 58% делают это с радостью, 19% - с отвращением.
Кинопремьеры
Как обычно, по четвергам знакомим вас с фильмами и мультиками, которые в этот день выходят на большие экраны.
«Золушка. Тайна трёх желаний». Россия, 2026. Мультфильм. Режиссёр Владимир Саков (6+).
Роли озвучивали: Ева Финкельштейн, Анастасия Лапина, Денис Некрасов.
«Моя собака - космонавт». Россия, 2026. Семейный. Режиссёр Михаил Морсков (6+).
1960 год. В городке у космодрома Байконур, где каждый запуск ракеты озаряет небо мечтами, живет десятилетний Миша – мальчик со светлой головой, полной космических фантазий. В свой день рождения Миша находит собаку Белку, которая предопределит не только его судьбу, но и напишет новую страницу в истории освоения космоса.
В ролях: Дмитрий Калихов, Ольга Лерман, Павел Ворожцов.
«Вот это драма» США, 2026. Комедийная мелодрама. Режиссёр Кристофер Боргли (18+).
Чарли и Эмма влюблены друг в друга и вот-вот поженятся. Место свадьбы выбрано, приглашения Но одно, казалось бы, невинное откровение переворачивает всё — Чарли узнаёт об Эмме то, что предпочёл бы не знать… Теперь на пути к «долго и счастливо» их отношениям предстоит пройти через неожиданную драму.
В ролях: Роберт Паттисон, Зои Уинтерс, Мамаду Ати.
Дорогие липчане! Вот уже и среда пришла, а значит неделя почти прошла.
