Сегодня в Липецке: снег в апреле, мир без лжи и начальники начали предоставлять отгулы вместо подарков

Нас ждут концерты, спектакли и много кинофильмов.

В Липецке заметно похолодает, температура днём составит от +4 до +6 градусов. Днём пройдут умеренные дожди и даже мокрый снег!









В 19:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) состоится премьерный показ спектакля «Протокол одного заседания» по пьесе А.Гельмана (12+).









В 15:00 на сцене Липецкого драматического театра (ул. Константиновой, 3) покажут спектакль «Зори» (12+).









В 18:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) состоится ценнейший мастер-класс - по росписи пасхальных яиц (6+).









Представьте, что в мире не существует лжи. Марк живет в мире, где все говорят правду и только правду. Сам же он — неудачник, которого вот-вот уволят с работы.









С 10:00 до 20:00 возле торгового центра «Европа» (ул. Советская, 66) пройдёт очередная городская ярмарка продуктов питания (6+).









Как выяснили в SuperJob, сейчас лишь в 24% компаний имениннику ко дню рождения вручают презент, год назад щедрых работодателей было 28%. Букетиком цветов или подарком сейчас готовы ограничиться 29% работодателей, год назад было 33%.









«Золушка. Тайна трёх желаний». Россия, 2026. Мультфильм. Режиссёр Владимир Саков (6+).









«Моя собака - космонавт». Россия, 2026. Семейный. Режиссёр Михаил Морсков (6+).





«Вот это драма» США, 2026. Комедийная мелодрама. Режиссёр Кристофер Боргли (18+).





В 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Гагарина, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, вл. 100а;- ул. Качалова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8а, 10;- ул. Мусоргского, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10;- ул. Нестерова, 1, 3, 5, 7, 8, 8а, 10, 12;- ул. Студенческий Городок, 11, 13;- ул. Тельмана, 164;- пр-д Строителей, 4, 10;Отключение светаС 9:00 до 12:00 обесточат:- ул. В.Л. Кротевича;- ул. Чайковского;- ул. Щорса;- пр-д Ф. Лузана, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11.С 9:00 до 17:00 повернут рубильники:- Садоводчество «Дачный 3», 664, 702, 708, 726, 765, 794, 809, 847, 879, 889, 971, 1047;- Садоводчество «Дачный 4», 1001, 1129а, 1195, 1275, 1340;- Садоводчество «Дачный 5».ПробкиЕсли у вас вдруг работает Интернет, то и в пробку вы не попадёте, а сумеете воспользоваться приложением, которое предупредит о заторах. Ну а если не работает, тогда.… Да прибудет с вами сила!В 14:00 в разных точках города вновь начнутся мероприятия под названием «Чистый четверг», проще говоря - уборка улиц силами общественников (6+).На этот раз уборку решили посвятить…. Дню космонавтики (смеющийся смайлик). В чём это будет выражаться на практике и будут ли применены какие-либо сверхтехнологии чистоты, неизвестно, но мётлы и лопаты обещают выдать на месте.В центре сюжета — неординарный поступок бригадира Потапова. Его решение отказаться от премии из-за невыполненного плана превращает обычное заседание в захватывающую психологическую дуэль.Военная драма по повести Васильева Б. «А зори здесь тихие…». Та самая, по которой был снят знаменитый кинофильм, а спустя годы зачем-то даже второй.На уроке научат не просто вываривать писанки в луковой шелухе, а разберут символику орнаментов и покажут технику многослойного окрашивания. Материалы выдадут на месте, в том числе - яйца, которые весной дорожают быстрее, чем икра.В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) устроят публичный кинопоказ фильма «Изобретение лжи». США, 2009. Фантастическая драма, комедия. Режиссер - Рики ДжервэйсРики Джервэйс, Дженнифер Ранрен, Джоан Хилл.Правда, вчера читатели GOROD48 жаловались в комментариях, что цены на таких распродажах не ниже, чем везде. Хотя раньше ярмарки устраивали именно для того, чтобы дать людям возможность купить продукты без посредников чуть дешевле.В текущей экономической ситуации работодатели гораздо реже к праздникам стали дарить подарки своим работникам (странно - почему?).Зато компании стали чаще использовать нематериальные виды поощрения. Например, возможность уйти пораньше или получить лишний выходной появилась у 12% работников, тогда как год назад была у 7%.Угощение для коллег к своему дню рождения заказывают 77% работников, причём 58% делают это с радостью, 19% - с отвращением.Как обычно, по четвергам знакомим вас с фильмами и мультиками, которые в этот день выходят на большие экраны.Необычная интерпретация известной сказки. Лучший друг несчастной Золушки дровосек Северин, мечтает о славе, но волшебное дерево Вечный Шерман из-за неосторожного слова превращает четолюбивого мечтателя в бурундука. Теперь Золушке придётся выполнять все прихоти дерева. А король, как и положено в этой сказке, затевает пышный бал…Ева Финкельштейн, Анастасия Лапина, Денис Некрасов.1960 год. В городке у космодрома Байконур, где каждый запуск ракеты озаряет небо мечтами, живет десятилетний Миша – мальчик со светлой головой, полной космических фантазий. В свой день рождения Миша находит собаку Белку, которая предопределит не только его судьбу, но и напишет новую страницу в истории освоения космоса.Дмитрий Калихов, Ольга Лерман, Павел Ворожцов.Чарли и Эмма влюблены друг в друга и вот-вот поженятся. Место свадьбы выбрано, приглашения Но одно, казалось бы, невинное откровение переворачивает всё — Чарли узнаёт об Эмме то, что предпочёл бы не знать… Теперь на пути к «долго и счастливо» их отношениям предстоит пройти через неожиданную драму.Роберт Паттисон, Зои Уинтерс, Мамаду Ати.