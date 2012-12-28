Общество
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сегодня, 13:02
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Воронежский сельхозкооператив желает обанкротить Липецкий хладокомбинат
Производитель мороженого надеется избежать негативного сценария, увеличив свои оборотные средства за счет увеличения продаж и экспорта в Китай.
Мы обратились за комментариями к гендиректору АО «Липецкий хладокомбинат» Александру Афанасьеву.
Он сообщил, что предприятие переживает непростые времена после прошлогоднего иска о банкротстве со стороны УФНС по Липецкой области о ликвидации задолженности в 11,3 млн рублей по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды. Эта задолженность образовалась из-за того, что хладокомбинату не удалось договорится со Сбербанком о реструктуризации действующих кредитных договоров. Впоследствии проблема была решена — в декабре арбитражный суд Липецкой области прекратил производство по делу о банкротстве. Но предприятие пока не вышло на те объемы реализации продукции, которые обеспечивают необходимый уровень оборотных средств. Поэтому контрагенты хладокомбината подают в суд.
— Наша продукция носит ярко выраженный сезонный характер: когда холодно, продаж мороженого почти нет. А тут еще и такой холодный май! Уверен, что как только потеплеет, мы в разы увеличим продажу мороженого и выправим финансовое положение, — сказал Александр Афанасьев.
Генеральный директор хладокомбината сообщил, что предприятие также активно ищет новые рынки сбыта:
— СВО обнулила нашу богатую экспортную историю, но мы уже нашли выход на рынок Китая. Наше мороженое уже сегодня попробуют посетители ярмарки «Сделано в России», которая открылась Харбине. Мы начали пробиваться в Китай несколько лет назад, привозили продукцию на пробу. Как оказалось, там очень любят русское мороженое, причем в простой этикете. Мы нашли трех новых партнеров, обзавелись всей разрешительной документацией и сертификатами на поставку продукции. Надеемся вернуть наш экспортный потенциал.
Фото сайта АО «Липецкий хладокомбинат»
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