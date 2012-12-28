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сегодня, 13:02
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Воронежский сельхозкооператив желает обанкротить Липецкий хладокомбинат

Производитель мороженого надеется избежать негативного сценария, увеличив свои оборотные средства за счет увеличения продаж и экспорта в Китай.

Пресс-служба Арбитражного суда Липецкой области сообщила о начале процесса о признании банкротом АО «Липецкий хладокомбинат». Его инициировал воронежский сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Маслосыродельный». Истец заявил, что о задолженности хладокомбината по договорам поставки, а также неустойке в размере 14,4 млн рублей, подтвержденной решением Арбитражного суда Воронежской области. Судебное разбирательство назначено на 17 июня.

Мы обратились за комментариями к гендиректору АО «Липецкий хладокомбинат» Александру Афанасьеву.

Он сообщил, что предприятие переживает непростые времена после прошлогоднего иска о банкротстве со стороны УФНС по Липецкой области о ликвидации задолженности в 11,3 млн рублей по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды. Эта задолженность образовалась из-за того, что хладокомбинату не удалось договорится со Сбербанком о реструктуризации действующих кредитных договоров. Впоследствии проблема была решена — в декабре арбитражный суд Липецкой области прекратил производство по делу о банкротстве. Но предприятие пока не вышло на те объемы реализации продукции, которые обеспечивают необходимый уровень оборотных средств. Поэтому контрагенты хладокомбината подают в суд.

— Наша продукция носит ярко выраженный сезонный характер: когда холодно, продаж мороженого почти нет. А тут еще и такой холодный май! Уверен, что как только потеплеет, мы в разы увеличим продажу мороженого и выправим финансовое положение, — сказал Александр Афанасьев.

Генеральный директор хладокомбината сообщил, что предприятие также активно ищет новые рынки сбыта:

— СВО обнулила нашу богатую экспортную историю, но мы уже нашли выход на рынок Китая. Наше мороженое уже сегодня попробуют посетители ярмарки «Сделано в России», которая открылась Харбине. Мы начали пробиваться в Китай несколько лет назад, привозили продукцию на пробу. Как оказалось, там очень любят русское мороженое, причем в простой этикете. Мы нашли трех новых партнеров, обзавелись всей разрешительной документацией и сертификатами на поставку продукции. Надеемся вернуть наш экспортный потенциал.
Фото сайта АО «Липецкий хладокомбинат»
банкротство
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Даа
2 минуты назад
Липецкое мороженое уже давно не то
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Горжил
6 минут назад
давно пора. сколько помню себя - он все время «переживает непростые времена»
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Гость
9 минут назад
Если бы ещё и соответствовал нормам, а то пол стаканчики пустоты и какие то маленькие они стали, по сравнению с конкурентами.
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Гость
10 минут назад
Если бы ещё и соответствовал нормам, а то пол стаканчики пустоты и какие то маленькие они стали, по сравнению с конкурентами.
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Гражданин Л
12 минут назад
Я тоже люблю липецкое мороженое, но почему-то в Липецких гипермаркетах оно практически не представлено, а в фирменные киоски ходит как-то далеко. Производителю на заметку- завалите продукцией холодильники О"кея, Перекрестка, Магнита, Пятерочки- и липчане будут покупать продукцию местного производителя, еще осуществляйте контрактный выпуск продукции под другим брендом- тоже полезная штука для загрузки мощностей. По любому нужно шевелится, а не ждать манны небесной.
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-
40 секунд назад
Торговые сети виноваты, ага. Со своим ассортиментом пальмы.
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Animal Planet.
22 минуты назад
В Китае только Липецкое мороженное и трескать,все лучше чем тараканов или летучих мышей.
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Валера
34 минуты назад
Перешел на мороженое конкурентов , по моему оно вкуснее
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Всем
39 минут назад
ежедневно съедать по три порции липецкого мороженного!!!
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