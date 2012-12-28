Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Общество
308
сегодня, 18:43

Кулич в подарок и теплые слова: Ольга Митрохина поздравила жителей Тракторного с наступающим праздником Светлой Пасхи

В преддверии Светлой Пасхи, в Чистый четверг, в храме Михаила Архангела на Тракторном прошла торжественная праздничная служба. Среди сотен прихожан была и депутат Липецкого областного Совета Ольга Митрохина. Уже 15 лет она приходит в этот храм, и не с пустыми руками. В этот раз прихожанам и другим жителям в знак пасхального приветствия и заботы переданы более 700 свежевыпеченных куличей.

—  В Чистый четверг особенно важно очистить не только дом, но и сердце, — поделилась Ольга Митрохина. — По традиции мы приходим в храм, чтобы разделить радость праздника с людьми, подарить подарки и пожелать им душевной чистоты, светлых мыслей и крепкой веры. Пусть Господь хранит каждого и не оставляет в трудные минуты.

Не каждый может получить благословение на то, чтобы обратиться к прихожанам в храме. Ольга Митрохина заслужила это своими делами. И клирик Храма Архангела Михаила, иерей Виктор, проводивший службу, с благодарностью отметил вклад депутата в жизнь прихода:

— Ольга Николаевна окормляет 3-й участок, заботится о жителях Тракторного. Многие вещи делает для улучшения нашего быта. Спасибо вам за ту заботу и поддержку, которую вы оказываете нам и нашему храму.

Надежда Анцупова, которую прихожане ласково называют «Надеждой-цветочницей» уже много лет украшает храм Михаила Архангела живыми цветами. 

— Для посадки цветов на территории нашего храма понадобилось большое количество грунта, и я знала к кому можно обратиться. Ольга Николаевна всегда помогает: уже на второй день машины с грунтом подъехали. Мы навели красоту, посадили розы. Если что-то для храма нужно, я к ней обращаюсь — она никогда не отказывает в помощи, — рассказала Надежда Анцупова.

— Я живу в посёлке с рождения, ходим в этот храм постоянно. Очень приятно видеть Ольгу Николаевну на службах. Вот уже который год каждый Чистый четверг она приезжает и раздаёт подарки. Здорово, что среди нас есть такие неравнодушные и добрые люди, — добавляет прихожанка Оксана Терёхина.

Всего в депутатском округе сегодня раздадут 700 куличей, причём не только тем жителям, кто пришёл на службу в церковь. Волонтёры разнесут куличи семьям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, пожилым людям и инвалидам.

Добрая традиция, начатая 15 лет назад, продолжает жить — не только в куличах, но и в сердцах людей. А в Чистый четверг, как напоминают в храме, важно не только украшать пасхальные столы, но и наполнять их любовью, щедростью и верой.

Ольга Митрохина
45
0
22
3
2
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить