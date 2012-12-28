Самая старая школа Липецка стала лакмусовой бумажкой системных просчетов бюджетных капремонтов
Сегодня в Липецке: снег в апреле, мир без лжи и начальники начали предоставлять отгулы вместо подарков
Липецкая вечЁрка: собранный скелет, секретный сотрудник мошенников, и вонь с очистных продолжится
«Мертвый город» в Тракторном — прокуратура требует обеспечить безопасность расселенных домов
Спикер и пять депутатов областного Совета будут участвовать в праймериз «ЕР» для участия в новых выборах
Виновница ДТП оформила полис ОСАГО через несколько дней поcле аварии и потом её инсценировала
Кулич в подарок и теплые слова: Ольга Митрохина поздравила жителей Тракторного с наступающим праздником Светлой Пасхи
Общество
308
сегодня, 18:43
Кулич в подарок и теплые слова: Ольга Митрохина поздравила жителей Тракторного с наступающим праздником Светлой Пасхи
— В Чистый четверг особенно важно очистить не только дом, но и сердце, — поделилась Ольга Митрохина. — По традиции мы приходим в храм, чтобы разделить радость праздника с людьми, подарить подарки и пожелать им душевной чистоты, светлых мыслей и крепкой веры. Пусть Господь хранит каждого и не оставляет в трудные минуты.
Не каждый может получить благословение на то, чтобы обратиться к прихожанам в храме. Ольга Митрохина заслужила это своими делами. И клирик Храма Архангела Михаила, иерей Виктор, проводивший службу, с благодарностью отметил вклад депутата в жизнь прихода:
— Ольга Николаевна окормляет 3-й участок, заботится о жителях Тракторного. Многие вещи делает для улучшения нашего быта. Спасибо вам за ту заботу и поддержку, которую вы оказываете нам и нашему храму.
Надежда Анцупова, которую прихожане ласково называют «Надеждой-цветочницей» уже много лет украшает храм Михаила Архангела живыми цветами.
— Для посадки цветов на территории нашего храма понадобилось большое количество грунта, и я знала к кому можно обратиться. Ольга Николаевна всегда помогает: уже на второй день машины с грунтом подъехали. Мы навели красоту, посадили розы. Если что-то для храма нужно, я к ней обращаюсь — она никогда не отказывает в помощи, — рассказала Надежда Анцупова.
— Я живу в посёлке с рождения, ходим в этот храм постоянно. Очень приятно видеть Ольгу Николаевну на службах. Вот уже который год каждый Чистый четверг она приезжает и раздаёт подарки. Здорово, что среди нас есть такие неравнодушные и добрые люди, — добавляет прихожанка Оксана Терёхина.
Всего в депутатском округе сегодня раздадут 700 куличей, причём не только тем жителям, кто пришёл на службу в церковь. Волонтёры разнесут куличи семьям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, пожилым людям и инвалидам.
Добрая традиция, начатая 15 лет назад, продолжает жить — не только в куличах, но и в сердцах людей. А в Чистый четверг, как напоминают в храме, важно не только украшать пасхальные столы, но и наполнять их любовью, щедростью и верой.
45
0
22
3
2