Кулич в подарок и теплые слова: Ольга Митрохина поздравила жителей Тракторного с наступающим праздником Светлой Пасхи

В преддверии Светлой Пасхи, в Чистый четверг, в храме Михаила Архангела на Тракторном прошла торжественная праздничная служба. Среди сотен прихожан была и депутат Липецкого областного Совета Ольга Митрохина. Уже 15 лет она приходит в этот храм, и не с пустыми руками. В этот раз прихожанам и другим жителям в знак пасхального приветствия и заботы переданы более 700 свежевыпеченных куличей.— В Чистый четверг особенно важно очистить не только дом, но и сердце, — поделилась Ольга Митрохина. — По традиции мы приходим в храм, чтобы разделить радость праздника с людьми, подарить подарки и пожелать им душевной чистоты, светлых мыслей и крепкой веры. Пусть Господь хранит каждого и не оставляет в трудные минуты.Не каждый может получить благословение на то, чтобы обратиться к прихожанам в храме. Ольга Митрохина заслужила это своими делами. И клирик Храма Архангела Михаила, иерей Виктор, проводивший службу, с благодарностью отметил вклад депутата в жизнь прихода:— Ольга Николаевна окормляет 3-й участок, заботится о жителях Тракторного. Многие вещи делает для улучшения нашего быта. Спасибо вам за ту заботу и поддержку, которую вы оказываете нам и нашему храму.Надежда Анцупова, которую прихожане ласково называют «Надеждой-цветочницей» уже много лет украшает храм Михаила Архангела живыми цветами.— Для посадки цветов на территории нашего храма понадобилось большое количество грунта, и я знала к кому можно обратиться. Ольга Николаевна всегда помогает: уже на второй день машины с грунтом подъехали. Мы навели красоту, посадили розы. Если что-то для храма нужно, я к ней обращаюсь — она никогда не отказывает в помощи, — рассказала Надежда Анцупова.— Я живу в посёлке с рождения, ходим в этот храм постоянно. Очень приятно видеть Ольгу Николаевну на службах. Вот уже который год каждый Чистый четверг она приезжает и раздаёт подарки. Здорово, что среди нас есть такие неравнодушные и добрые люди, — добавляет прихожанка Оксана Терёхина.Всего в депутатском округе сегодня раздадут 700 куличей, причём не только тем жителям, кто пришёл на службу в церковь. Волонтёры разнесут куличи семьям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, пожилым людям и инвалидам.Добрая традиция, начатая 15 лет назад, продолжает жить — не только в куличах, но и в сердцах людей. А в Чистый четверг, как напоминают в храме, важно не только украшать пасхальные столы, но и наполнять их любовью, щедростью и верой.