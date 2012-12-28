Праздник к нам приходит: в Липецкую область уже везут новогодние ели

Зеленые красавицы приедут из Башкортостана.

Как сообщили в Россельхознадзоре Республики Башкортостан, более 2,5 тысячи новогодних деревьев прошли фитосанитарный контроль перед отправкой в регионы России, включая Липецкую область.Деревья выращены индивидуальным предпринимателем из Шаранского района Башкортостан. Перед отправкой в Липецк и другие регионы России вся партия прошла лабораторные исследования в башкирском филиале подведомственного Россельхознадзору научного института.«По результатам энтомологических и гербологических экспертиз карантинные организмы в деревьях не выявлены. Продукция соответствует фитосанитарным требованиям стран Таможенного союза, на основании чего было выдано пять карантинных сертификатов, разрешающих реализацию новогодних и рождественских деревьев», — сообщает Россельхознадзор.Добавим, что елочные базары в Липецке традиционно открываются в середине декабря.