Праздник к нам приходит: в Липецкую область уже везут новогодние ели
Зеленые красавицы приедут из Башкортостана.
Деревья выращены индивидуальным предпринимателем из Шаранского района Башкортостан. Перед отправкой в Липецк и другие регионы России вся партия прошла лабораторные исследования в башкирском филиале подведомственного Россельхознадзору научного института.
«По результатам энтомологических и гербологических экспертиз карантинные организмы в деревьях не выявлены. Продукция соответствует фитосанитарным требованиям стран Таможенного союза, на основании чего было выдано пять карантинных сертификатов, разрешающих реализацию новогодних и рождественских деревьев», — сообщает Россельхознадзор.
Добавим, что елочные базары в Липецке традиционно открываются в середине декабря.
