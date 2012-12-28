Небо чистое: за неделю в атмосферном воздухе Липецка превышений ПДК не фиксировалось
Погода в Липецке
В Ельце нашли ногу
Происшествия
15-летний подросток ранил ножом пытавшегося разнять драку мужчину
Происшествия
Жительница Ссёлок нашла в гараже тело мужа
Происшествия
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Туи на площади Победы не пережили зиму
Общество
Липецкая вечЁрка: новый и.о. мэра, смертельный пожар на Гагарина, и отключение отопления откладывается
Общество
Бывший полицейский обвиняется в краже 1,2 миллиона рублей с карты арестованной женщины
Происшествия
Четыре перекрестка в Липецке и один в Ельце оборудуют комплексами фотовидеофиксации
Общество
Задержанную зарплату работникам детских садов и школ выплатят до конца дня
Общество
Жильцов дома на Советской сводит с ума писк от вытяжки
Общество
Читать все
Туи на площади Победы не пережили зиму
Общество
Грязинец купил липовое удостоверение тракториста-машиниста и получил судимость
Происшествия
Кражи инструментов из строительного гипермаркета записали камеры наблюдения
Происшествия
«Сработала сигнализация. Часть спиртного была разбита»: взломщика задержали на месте преступления
Происшествия
Паводок в Липецкой области пошел на спад
Общество
На улице Зои Космодемьянской столкнулись автобус и легковушка
Происшествия
Сегодня в Липецке: день рождения Рунета, «Студенческая весна» и представители каких профессий - самые ленивые
Общество
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Производственник обвиняется в смерти электромонтёра
Происшествия
Водители «Ауди» и «Шевроле» не поделили дорогу в Грязях
Происшествия
Читать все
17 минут назад

Производственник обвиняется в смерти электромонтёра

Молодой мужчина погиб от удара током. Следствие пришло к выводу, что начальник производственного участка не обеспечил безопасность работы.

Липецкий суд рассмотрит дело производственника обвиняемого в нарушении требований безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ).
 
Несчастный случай произошел 15 сентября прошлого года в цеху, участком которого руководил обвиняемый. 21-летний электромонтер провалился ногой в технологический вырез клещевого крана и погиб от удара током.  

«Следствием установлено, что обвиняемый проявил преступную небрежность. Будучи ответственным за безопасное состояние клещевого крана, расположенного на его участке цеха, он не принял мер к установлению запорных устройств для технологических вырезов, где находились элементы оборудования под электрическим напряжением», — рассказали об обвинении в управлении СК, которое расследовало это дело.
 
Максимальная санкция вменяемой производственнику статьи УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы.

несчастный случай
техника безопасности
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
