Производственник обвиняется в смерти электромонтёра

Молодой мужчина погиб от удара током. Следствие пришло к выводу, что начальник производственного участка не обеспечил безопасность работы.





Липецкий суд рассмотрит дело производственника обвиняемого в нарушении требований безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ).Несчастный случай произошел 15 сентября прошлого года в цеху, участком которого руководил обвиняемый. 21-летний электромонтер провалился ногой в технологический вырез клещевого крана и погиб от удара током.«Следствием установлено, что обвиняемый проявил преступную небрежность. Будучи ответственным за безопасное состояние клещевого крана, расположенного на его участке цеха, он не принял мер к установлению запорных устройств для технологических вырезов, где находились элементы оборудования под электрическим напряжением», — рассказали об обвинении в управлении СК, которое расследовало это дело.Максимальная санкция вменяемой производственнику статьи УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы.