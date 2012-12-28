Производственник обвиняется в смерти электромонтёра
Молодой мужчина погиб от удара током. Следствие пришло к выводу, что начальник производственного участка не обеспечил безопасность работы.
Несчастный случай произошел 15 сентября прошлого года в цеху, участком которого руководил обвиняемый. 21-летний электромонтер провалился ногой в технологический вырез клещевого крана и погиб от удара током.
«Следствием установлено, что обвиняемый проявил преступную небрежность. Будучи ответственным за безопасное состояние клещевого крана, расположенного на его участке цеха, он не принял мер к установлению запорных устройств для технологических вырезов, где находились элементы оборудования под электрическим напряжением», — рассказали об обвинении в управлении СК, которое расследовало это дело.
Максимальная санкция вменяемой производственнику статьи УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы.
