Общество

38 минут назад

На липецком хладокомбинате возможны массовые сокращения персонала

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#Липецкий хладокомбинат #Александр Афанасьев
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На липецком хладокомбинате возможны массовые сокращения персонала

Налоговики подали иск о банкротстве предприятия.

Среди работников липецкого хладокомбината пошли разговоры о приостановке производства на неопределенное время и грядущем массовом сокращении персонала. GOROD48 обратился за комментариями к собственнику предприятия Александру Афанасьеву. Подтвердив, что у этих слухов есть основания, владелец АО «Липецкий хладокомбинат» какие-то подробности сообщить отказался.

Напомним, что осенью прошлого года председатель Липецкого горсовета Александр Афанасьев ушел в отставку, не особо скрывая того, что причиной тому стали непростые времена, переживаемые компанией, директором которой он ранее являлся. Кстати, объективным фактором, свидетельствующим о финансовых трудностях, испытываемых акционерным обществом, является иск к предприятию со стороны УФНС по Липецкой области. Месяц тому назад налоговики обратились в областной арбитражный суд с требованием признания хладокомбината банкротом. В иске фигурирует задолженность компании по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды в размере 11 251 522 рублей 95 копеек.

Ответчик по иску ФНС — режимное предприятие, являющееся особо опасным объектом (технологически оно использует более 4 тонн аммиака). На сайте АО «Липецкий хладокомбинат» сообщается, что на нем работает 500 человек. «Мощности предприятия позволяют выпускать до 85 тонн мороженого в сутки». До недавнего времени оно экспортировала лакомства в страны ЕС и Израиль. Компания входит в тройку крупнейших экспортеров продовольственных товаров региона, реализует продукцию в более чем 40 регионов страны.

фото: сайт АО «Липецкий хладокомбинат»
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#Липецкий хладокомбинат #Александр Афанасьев
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Комментарии (8)

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чйорт

6 минут назад
В такое непростое время банкротят завод, а власть как всегда бездействует!!!
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неоднозначник

7 минут назад
сокращение персонала -классическая причина забастовок во всем мире.
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Эффективный собственник

12 минут назад
к этому все шло уже давно при таком руководстве
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Патриот

17 минут назад
Китай нас не бросит. Будем есть китайское мороженое
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Ну вот

20 минут назад
Здесь же жаловались на низкую з/п и условия труда на предприятии, поэтому, мол, нефиг там делать. Как говорится, " по просьбам трудящихся".
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(i)

22 минуты назад
Лишний раз доказывает, что с цивилизованными странами лучше дружить.
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Житель

22 минуты назад
По нонешним временам мороженное могут позволить только буржуи...
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Безмасочник

29 минут назад
Работа не волк - в лес не убежит
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