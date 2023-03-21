Общество
38 минут назад
На липецком хладокомбинате возможны массовые сокращения персонала
Налоговики подали иск о банкротстве предприятия.
Среди работников липецкого хладокомбината пошли разговоры о приостановке производства на неопределенное время и грядущем массовом сокращении персонала. GOROD48 обратился за комментариями к собственнику предприятия Александру Афанасьеву. Подтвердив, что у этих слухов есть основания, владелец АО «Липецкий хладокомбинат» какие-то подробности сообщить отказался.
Напомним, что осенью прошлого года председатель Липецкого горсовета Александр Афанасьев ушел в отставку, не особо скрывая того, что причиной тому стали непростые времена, переживаемые компанией, директором которой он ранее являлся. Кстати, объективным фактором, свидетельствующим о финансовых трудностях, испытываемых акционерным обществом, является иск к предприятию со стороны УФНС по Липецкой области. Месяц тому назад налоговики обратились в областной арбитражный суд с требованием признания хладокомбината банкротом. В иске фигурирует задолженность компании по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды в размере 11 251 522 рублей 95 копеек.
Ответчик по иску ФНС — режимное предприятие, являющееся особо опасным объектом (технологически оно использует более 4 тонн аммиака). На сайте АО «Липецкий хладокомбинат» сообщается, что на нем работает 500 человек. «Мощности предприятия позволяют выпускать до 85 тонн мороженого в сутки». До недавнего времени оно экспортировала лакомства в страны ЕС и Израиль. Компания входит в тройку крупнейших экспортеров продовольственных товаров региона, реализует продукцию в более чем 40 регионов страны.
Напомним, что осенью прошлого года председатель Липецкого горсовета Александр Афанасьев ушел в отставку, не особо скрывая того, что причиной тому стали непростые времена, переживаемые компанией, директором которой он ранее являлся. Кстати, объективным фактором, свидетельствующим о финансовых трудностях, испытываемых акционерным обществом, является иск к предприятию со стороны УФНС по Липецкой области. Месяц тому назад налоговики обратились в областной арбитражный суд с требованием признания хладокомбината банкротом. В иске фигурирует задолженность компании по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды в размере 11 251 522 рублей 95 копеек.
Ответчик по иску ФНС — режимное предприятие, являющееся особо опасным объектом (технологически оно использует более 4 тонн аммиака). На сайте АО «Липецкий хладокомбинат» сообщается, что на нем работает 500 человек. «Мощности предприятия позволяют выпускать до 85 тонн мороженого в сутки». До недавнего времени оно экспортировала лакомства в страны ЕС и Израиль. Компания входит в тройку крупнейших экспортеров продовольственных товаров региона, реализует продукцию в более чем 40 регионов страны.
чйорт
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