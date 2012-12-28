Мать троих участников СВО, двое из которых погибли, обманули мошенники

Прокуратура направила в суд иск о взыскании неосновательного обогащения с владельца счета.

Грязинский межрайонный прокурор встал на защиту прав 63-летней матери троих участников СВО, обманутой мошенниками.Двое из сыновей жительницы Грязей погибли: 41-летний, призванный по мобилизации в сентябре 2022 года, погиб 16 октября 2022 года, а 37-летний — в ноябре 2024 года поступил на службу по контракту и погиб 23 декабря 2024 года. Ещё один 37-летний сын женщины является действующим военнослужащим по контракту.По данным пресс-службы областной прокуратуры, женщине позвонили «сотрудники Росфинмониторинга» и «правоохранительных органов» и убедили её перевести на «безопасный счет» 240 тысяч рублей.Полицией возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере», в ходе которого вышли на владельца счёта, на который поступили деньги. Им оказался 25-летний житель Зеленодольского района Республики Татарстан. Прокуратура направила в суд иск о взыскании с парня неосновательного обогащения.