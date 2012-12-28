Самая старая школа Липецка стала лакмусовой бумажкой системных просчетов бюджетных капремонтов
Липецкая вечЁрка: подрезал и скрылся, налоговик-обнальщик и зачем мэрии метлы
Сегодня, 9 апреля, автоинспекторы нашли водителя, который подрезал автомобиль и скрылся с места ДТП, полицейские рассказали о том, за что будут судить налоговика-обнальщика, и мэрии потребовались метлы на сумму 600 000 рублей.
Авария произошла из-за того, что водителю иномарки создал помеху другой водитель, который скрылся с места аварии.
Сотрудники Госавтоинспекции разыскали нарушителя по горячим следам — им оказался 20-летний водитель «ГАЗа.
Воспользовавшись случаем, комментаторы тут же рассказали о своих проблемах.
«Гонщики без мозгов по всему ЛТЗ гоняют так. Вы посмотрите на остановке Семена Кондарева, что ворочают на пешеходном переходе, даже скорость не сбавляют», — пожаловался Так.
«Уважаемые сотрудники ГАИ, организуйте рейд, пожалуйста, у нас на ЛТЗ, потому что дятлы до сих пор не знают, что здесь одностороннее движение!» — добавила Липа.
«Как можно добиться установки лежачего полицейского во дворе домов по улице Юбилейной, 2 и 4? Все с Пятёрочки и Магнита объезжают именно наш двор в сторону Заречья, и ладно бы ехали, так нет, на скорости несутся, особенно цыгане. Сейчас уже тепло. Во дворе очень много детей. Дятлы же даже скорость не сбавляют», — спросил комментатор.
Накануне на дороге Грязи-Добринка съехал в кювет и несколько раз перевернулся автомобиль «Рено Логан».
В деле черных банкиров был замешан 58-летний руководитель отдела налоговой инспекции.
На налоговика следователи вышли, когда расследовали дело о незаконной банковской деятельности. Пятеро мужчин и три женщины, по версии следствия, занимались переводами и инкассацией денег в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областях. С 2020 по 2023 год они произвели банковских операций на сумму свыше 1,2 млрд рублей. Размер незаконного дохода превысил 168 млн рублей.
Представитель налоговой следил, чтобы подконтрольные «банкирам» счета, которые те использовали для обналичивания денег и были зарегистрированы на подставных индивидуальных предпринимателей, не попадали в поле зрения инспекции, а также сообщал им о проверках.
Теперь налоговика ждет суд по уголовной статье «Незаконное разглашение сведений, составляющих налоговую тайну, без согласия их владельца, которому она была доверена и стала известна по службе».
«Читаешь и диву даешься! В каждом таком преступлении присутствуют руководители структур, мало им зарплаты, хотя получают не МРОТ!» — удивилось Время.
МБУ «Управление благоустройства Липецка» объявило о закупке расходных материалов для уборки города: мешков для мусора на 75 000 рублей, девяти разных видов рабочих перчаток и рукавиц на четверть миллиона рублей и метелок из дерезы на 600 тысяч рублей.
Столько инвентаря муниципалитету понадобилось потому, что не хватает водителей для малогабаритных коммунальных машин. Их на предприятии 12 штук. Но чистит улицы только половина.
МБУ предлагает водителям зарплату в 70 тысяч рублей, но не может найти желающих. Предприятие готово принять на работу восемь десятков сотрудников (водителям и механизаторам, работающим на тяжелой технике, предлагают зарплату в 70-100 тысяч рублей). Так же МБУ не хватает дворников. Полностью уйти от ручного труда, заменив его механизированной уборкой, невозможно из-за особенностей инфраструктуры города.
Эта новость позабавила читателей GOROD48.
«А, что если метлы закупить с электромоторчиком! Пусть дороже, зато это уже средство малой механизации!», — предложил САИ.
«Дайте достойную зарплату дворникам и будет укомплектован штат и город чистый», — еще одно предложение от Гостя.
«Из трех этих мётел дворники потом одну еле собирают», — видимо, поделился опытом ЮВП.
«Надо говорить правду: двойная экономия. На солярке и зарплате. 70 т водителю и расход на солярку. А то одному дворнику 35-40 т, есть разница?», — уверен Сщитовод.
«Из какого дерева метла у бабы Яги? Такие и надо заказывать», — считает 7777777.
«Не могу! Смеются! Дворники в этом МУБ или Бзик работают с 4:00 до 11:00 шесть дней в неделю. Естественно, ночные не оплачиваются. Нормальный инструмент покупают за свои деньги: лопаты, метла, перчатки. Главное жилетку надеть. Сапоги по блату, особо приближённые», — доложил Кюхельбекер.
Завтра дождь продолжится, да еще и мокрый снег ожидается. Сегодня ночью столбики термометров опустятся до 0 градусов, а днем не поднимутся выше +6 .
А многие помнят, как 10 апреля 2024 года в Липецке были рекордные +27 градусов.
И обратите внимание, продолжает подтапливать Городское кладбище, но коммунальщики уверяют, что сделают все возможное, чтобы осушить могилы.
И хорошие новости. Наконец-то залатали вырубки на улице Неделина.
В Липецке 1 мая заработают не три, а семь фонтанов: два на улице Ленина, каскад на Петровском спуске, фонтаны площадях Петра Великого и Театральной, в Нижнем парке и у Дворца спорта «Звёздный».
Комментарии (1)