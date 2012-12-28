сегодня, 15:35
11
15-летняя девочка ушла из дома в два часа ночи и пропала
В Липецке ищут 15-летнюю Марию Болгарину. Особая примета девочки — пирсинг под губой.
— Полицией организованы поисковые мероприятия, привлечены волонтёры. Всех, кто располагает информацией о местонахождении девочки, просят позвонить в полицию по телефонам 102 и 112 или в дежурную часть по номеру 369-160, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Приметы Марии Болгариной: на вид 15-16 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, прямые длинные черные волосы.
Была одета в черную куртку, серую толстовку, широкие джинсы, обута в черно-розовые кроссовки на платформе. Особые приметы: узоры хной на пальцах рук, пирсинг под губой.
Все, кто видел или имеет информацию о местонахождении девочки, также могут связаться с волонтёрами по телефону 8(905) 681-05-18. Или написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru
