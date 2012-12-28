Происшествия
15-летняя девочка ушла из дома в два часа ночи и пропала

В Липецке ищут 15-летнюю Марию Болгарину. Особая примета девочки — пирсинг под губой.

В Липецке ищут 15-летнюю Марию Болгарину. Как сообщает Липецкая областная общественная организация «Поиск пропавших детей», 8 апреля примерно в два часа ночи девочка-подросток ушла из дома на улице 9-й микрорайон Липецка и пропала. До настоящего момента ее местонахождение не установлено.

— Полицией организованы поисковые мероприятия, привлечены волонтёры. Всех, кто располагает информацией о местонахождении девочки, просят позвонить в полицию по телефонам 102 и 112 или в дежурную часть по номеру 369-160, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Приметы Марии Болгариной: на вид 15-16 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, прямые длинные черные волосы.

Была одета в черную куртку, серую толстовку, широкие джинсы, обута в черно-розовые кроссовки на платформе. Особые приметы: узоры хной на пальцах рук, пирсинг под губой.

Все, кто видел или имеет информацию о местонахождении девочки, также могут связаться с волонтёрами по телефону 8(905) 681-05-18. Или написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru
Комментарии (11)

липчанин
8 минут назад
Это все от любви , от нее люди "голову теряют " , не ведают что творят вот и уходят из дома !
липчанин
20 минут назад
Они в таком возрасте все наивные, не понимают где страсть , а где любовь , им мальчишки лапши понавешают , а они верят всему , вот и пропадают ! Когда вернется домой, не ругайте ее, а лучше постарайтесь поговорить с ней по душам , поделитесь с ней жизненным опытом
Денис
33 минуты назад
Просто так в 2 часа ночи из дома не уходят. Ищите проблему в родителях. Почему так произошло.
...
36 минут назад
А где родители? А почему она вдруг ушла в 2 часа ночи?
кот А пульт
42 минуты назад
Уверен, всё с ней пучком, просто девочка стала взрослой: кто-то в 30 ребенок, кто-то в 15 уже взрослый.
Володька Кузьмин
42 минуты назад
Пожалей близких.....Вернись , оно того не стоит.
48
46 минут назад
Нагуляется - вернется!
ого
52 минуты назад
интересно как это можно 15-летней встать в 2 часа ночи и уйти не спросясь родителей
Тю
16 минут назад
Сейчас подростки и в более ранние годы чрезмерно самостоятельны, особенно девочки. Вон, в Верховажье буквально неделю назад 14-летняя школьница на собственных Жигулях устроила с ДПС ночную погоню. А вы удивляетесь...
Липецкий.
40 минут назад
А как родители разрешили пирсинг в таком возрасте, так же погулять в 2 часа ночи.
Липчанка
57 минут назад
Маша… вернись домой…
