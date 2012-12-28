Дождь и мокрый снег задержатся в Липецкой области еще на пару дней

Температура воздуха ниже средних значений на три градуса.

В ближайшие двое суток Липецкая область останется под влиянием фронтов малоподвижного Атлантического циклона, пройдут осадки разной интенсивности в виде дождя и мокрого снега. 12 марта существенных осадков не ожидается, немного потеплеет.Среднесуточные температуры составят: 10 апреля 2 градуса тепла, что на 3 градуса ниже нормы, 11 и 12 апреля 3-6 градусов тепла, что около климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 апреля в Липецкой области облачно, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северный с переходом днем на южный, 7-12 м/сек. Температура ночью — от -3 до +2 градусов, днем — от +3 до +8.В Липецке облачно, дождь и мокрый снег. Температура ночью будет около 0 градусов, днем — от +4 до +6.День 10 апреля стал самым теплым в Липецке в 2024 году, тогда в городе было +27. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году — 9 градусов мороза.