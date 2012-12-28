Липецкая вечЁрка: улетевший мотоциклист, драка из-за женщины и дорожные знаки с запретом электросамокатов
Общество
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сегодня, 20:25
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Липецкая вечЁрка: улетевший мотоциклист, драка из-за женщины и дорожные знаки с запретом электросамокатов
Сегодня, 6 августа, мотоциклист попал в аварию, в суде рассмотрели дело о жестокой драке из-за женщины, и горожане заметили новые дорожные знаки.
«Похоже, что катапультировался вместе с креслом, а могло быть хуже», — написала Бабушка Ненила.
«Обрезали крылья народу, но он продолжает летать. А летчик живой, слава Богу, в больнице подучит матчасть. Планета Земля с замиранием следит за страною большой, давайте стране пожелаем с победой вернуться домой», — добавил Вася.
В Грязях будут судить водителя, сбившего 15-летнего мотоциклиста. Во время аварии серьезную травму получила 18-летняя пассажирка байка, которая ехала без шлема. Мотоциклист сбежал с места аварии, но его все равно нашли полицейские. И уже привлекли к ответственности его родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
«А меня всегда поражает когда вижу, что водитель байка едет в шлеме, а его подружка или друг сзади без защиты. Никогда так не делаю. Если по какой-то причине нет второго шлема — о даю свой. Ведь именно я отвечаю за безопасность пассажира. В таком случае и еду аккуратнее. Подросток этот мало того, что сбежал с места ДТП, так ещё и девушку покалечил, будучи сам в шлеме», — заметил Владелец мото.
5 августа на дорогах Липецкой области получили травмы пять человек, среди них подросток и двое детей.
Тербунский районный суд сегодня рассмотрел непростое дело по уголовной статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека».
Летом прошлого года в доме № 1 на улице Мира в селе Тербуны один мужчина жестоко избил другого. Последний оскорбил, да еще и угрожал убить его подругу. Пострадавшему диагностировали тяжкие телесные повреждения.
В результате заступник получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.
Этот материал вызвал дискуссию у комментаторов GOROD48.
«Ещё одни чудеса законов. Конечно, силу надо соизмерять, но не во всех ситуациях это возможно. Хотя… Если он оскорблял словами, то кулаки применять как-то неверно», — считает Сергей.
«По справедливости. Терпила за базар ответил», — уверен Зато.
«Очередной альфа-самец», — написал комментатор.
«Кулаки порой могут применить, даже если ты случайно на чью-то просто взглянул. Такие ревнивые „мачо“ повод всегда найдут», — уверяет Гость.
«Хам это надолго запомнит, и не будет больше женщин оскорблять и угрожать убийством. А если не запомнит, мачо может и повторить», — ответил Не продолжится.
На улицах Советской и Фрунзе, а также на проспекте Победы в районе пересечения с улице Механизаторов появились новые дорожные знаки. Перечеркнутый человечек на самокате означает, что «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено».
В мэрии пояснили, что установили их пока в тестовом режиме, так как самокатчики постоянно нарушают правила дорожного движения. С начала года случились 15 ДТП с пострадавшими.
Наказание за нарушение ПДД в таком случае невелико: от предупреждения до штрафа в 750 рублей.
Интересно, что знаки, запрещающие проезд на электросамокатах, в разных городах разные. Если в Липецке человечек отталкивается ногой, то, например, в Геленджике — стоит на самокате.
Новость о новом знаке также зацепила читателей GOROD48.
«Да на заборах то же написано всяко разное. Разве этот знак помеха?», — уверен Самолетчик.
«А кто и как будет контролировать соблюдение этих знаков? Допустим, самокатчик проехал под этот знак — что дальше? Ответ очевиден — ничего», — уточнил Кстати.
«Проедь под знак, и узнаешь», — предложил Совет.
«Спасибо, что хоть полностью не запрещают, а то хоть какая-то альтернатива общественному транспорту, который неизвестно сколько ждать», — написал Житель.
Завтра, выходя из дома, не забудьте зонтик. По прогнозам синоптиков, в Липецке ожидаются кратковременные дожди и гроза. Температура воздуха составит от +25 до +27 градусов.
И обратите внимание, что 7 августа начинается второй этап гидравлических испытаний сетей от Юго-Западной котельной. График отключений горячей воды опубликован здесь.
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