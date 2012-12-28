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Общество
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сегодня, 14:39
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7 августа в новых микрорайонах Липецка отключат горячую воду
Энергетики начнут второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей.
«Зачем проводится второй этап? Первый цикл испытаний позволяет обнаружить и устранить основные повреждения, но на этом работа не заканчивается. Повторное давление на трубы необходимо, чтобы проверить участки, прошедшие ремонт, выявить слабые места, которые могли не проявиться ранее, и главное — удостовериться, что теплосети готовы выдержать повышенные зимние нагрузки. Итог — надежная и безопасная система теплоснабжения на весь отопительный сезон», — объяснили в пресс-службе «РИР Энерго» — «Липецкая генерация».
График отключений воды можно найти здесь.
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