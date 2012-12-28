Мотоциклист улетел с дороги

23-летний мужчина в больнице.









— По факту ДТП проводится проверка, причины и условия аварии будут установлены в ходе расследования. Движение на данном участке автодороги осуществляется в штатном режиме, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. — По факту ДТП проводится проверка, причины и условия аварии будут установлены в ходе расследования. Движение на данном участке автодороги осуществляется в штатном режиме, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Сегодня ночью у села Шишкино Чаплыгинского района на 3-м километре дороги «Чаплыгин-примыкание к дороге «Каспий» 23-летний водитель мотоцикла «ИЖ Планета» не справился с управлением и съехал с дороги.Мотоциклист доставлен в больницу.