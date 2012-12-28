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сегодня, 09:55
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Мотоциклист улетел с дороги

23-летний мужчина в больнице.

Сегодня ночью у села Шишкино Чаплыгинского района на 3-м километре дороги «Чаплыгин-примыкание к дороге «Каспий» 23-летний водитель мотоцикла «ИЖ Планета» не справился с управлением и съехал с дороги.

Мотоциклист доставлен в больницу. 

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— По факту ДТП проводится проверка, причины и условия аварии будут установлены в ходе расследования. Движение на данном участке автодороги осуществляется в штатном режиме, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

ДТП
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Александр Н.
16 минут назад
Скорейшего выздоровления.
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А
22 минуты назад
Дорога ровная. Мотоциклист трезвый был и не укуренный? И помех в виде стоящего без габаритов автомобиля не было?
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Вася
23 минуты назад
Обрезали крылья народу, но он продолжает летать. А летчик, живой слава Богу, в больнице подучит матчасть. Планета Земля с замиранием следит за страною большой, давайте стране пожелаем с победой вернуться домой.
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Понятой
23 минуты назад
Сомнения в ограничении возраста водителей. Это не является признаком низкого качества и культуры вождения.
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пешеход
49 минут назад
И вроде не водятел, и не 60 лет.
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Похоже
сегодня, 10:19
сиденье вместе с байкером улетело
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