23-летний студент говорил пенсионеркам кодовое слово и забирал у них деньги для мошенников
Сегодня в Липецке: 80 лет ядерной бомбардировке, почти все студенты считают, что им не выжить без подработки
23-летний студент говорил пенсионеркам кодовое слово и забирал у них деньги для мошенников
Происшествия
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сегодня, 09:55
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Мотоциклист улетел с дороги
23-летний мужчина в больнице.
Мотоциклист доставлен в больницу.
— По факту ДТП проводится проверка, причины и условия аварии будут установлены в ходе расследования. Движение на данном участке автодороги осуществляется в штатном режиме, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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