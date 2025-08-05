Сегодня в Липецке: 80 лет ядерной бомбардировке, почти все студенты считают, что им не выжить без подработки
23-летний студент говорил пенсионеркам кодовое слово и забирал у них деньги для мошенников
28-летняя женщина помогала знакомой погасить долг по кредиту и перевела себе 100 000 рублей
Происшествия
255
39 минут назад
2
16-летний подросток и двое детей пострадали на дорогах области
Подросток госпитализирован, детям оказали медицинскую помощь.
16-летний юноша, управлявший мопедом, попал в аварию на Универсальном проезде в Липецке, где с его мопедом столкнулся автомобиль «Шкода» 30-летнего водителя. В аварии, кроме подростка получила травмы его 38-летняя пассажирка. Оба госпитализированы.
8-летняя пассажирка автобуса, который вчера столкнулся на улице Минской с автомобилем «Ликсанг», после оказания медицинской помощи была отпущена.
«По предварительным сведениям, 48-летняя женщина-водитель «Ликсанга» при повороте налево не уступила дорогу автобусу», — рассказали об обстоятельствах аварии в Госавтоинспекции.
В деревне Лаухино Краснинского района вечером 5 августа 44-летний водитель «БМВ» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 9-летнего велосипедиста. Пострадавший мальчик доставлялся в медицинское учреждение.
В Усманском районе на дороге Усмань-Московка-Дрязги опрокинулся автомобиль «Киа Рио». 33-летнему водителю машины понадобилась медицинская помощь.
0
0
0
2
0
Комментарии (2)