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Общество
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30 минут назад
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«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Первые знаки появились на трёх улицах города.
За комментарием мы обратились в пресс-службу администрации Липецка. Там сообщил, что такие же знаки установлены на улице Фрунзе и проспекте Победы в районе пересечения с улице Механизаторов.
— Установка новых знаков обусловлена систематическими нарушениями со стороны водителей средств индивидуальной мобильности. Пока эта работа проводится в тестовом режиме, — рассказали в мэрии.
Напомним, что еще год назад депутаты Липецкого горсовета предлагали запретить прокат электросамокатов, так как разработанный еще ранее порядок пользования СИМ по факту не работал.
По данным Госавтоиспекции УМВД России по Липецкой области, за первые семь месяцев года при использовании электросамокатов произошло уже 14 ДТП с пострадавшими. Еще одна такая авария зафиксирована в первый день августа — в Липецке на улице Стаханова 17-летний электросамокатчик столкнулся с автомобилем «Лада Веста» и попал в больницу.
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