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560
30 минут назад
7

«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке

Первые знаки появились на трёх улицах города. 

Жители Липецка увидели на тротуарах новые дорожные знаки 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено». Внимание перечеркнутые электросамокаты на белом круглом фоне привлекли на нечетной стороне улицы Советской у остановки «Стадион Металлург».

За комментарием мы обратились в пресс-службу администрации Липецка. Там сообщил, что такие же знаки установлены на улице Фрунзе и проспекте Победы в районе пересечения с улице Механизаторов.

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— Установка новых знаков обусловлена систематическими нарушениями со стороны водителей средств индивидуальной мобильности. Пока эта работа проводится в тестовом режиме, — рассказали в мэрии.

Напомним, что еще год назад депутаты Липецкого горсовета предлагали запретить прокат электросамокатов, так как разработанный еще ранее порядок пользования СИМ по факту не работал.  

По данным Госавтоиспекции УМВД России по Липецкой области, за первые семь месяцев года при использовании электросамокатов произошло уже 14 ДТП с пострадавшими. Еще одна такая авария зафиксирована в первый день августа — в Липецке на улице Стаханова 17-летний электросамокатчик столкнулся с автомобилем «Лада Веста» и попал в больницу.  
СИМ
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Виктория
8 минут назад
Давно пора запретить эти самокаты ?
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Анна
8 минут назад
Какая разница: чей пример? Движение на электросамокатах по тротуарам без специально оборудованной дорожки должно быть запрещено, поскольку пешеход не видит, кто движется со скоростью сзади, и не может контролировать ситуацию в случае наезда на него
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Липчанин
14 минут назад
Наконец то!!!
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Валера
15 минут назад
Наконец то , не прошло и 10 лет
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indesit
17 минут назад
Взяли пример с Тулы по неожиданному запрету мотоциклов на главном проспекте.
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Правильно
18 минут назад
, двигаемся по пути города Благовещенска.
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Хрустмк
14 минут назад
Плохо чтоль? Хорошо!!
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