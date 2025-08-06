Кратковременные дожди ненадолго вернутся в Липецкую область

Однако прохладнее пока еще не станет.

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется на периферии антициклона — пройдут кратковременные дожди с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-20 градусов тепла, что на 1-1,5 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 августа в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +12 до +17 градусов, днем — от +23 до +28.В Липецке переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, гроза. Температура ночью будет от +13 до +15 градусов, днем — от +25 до +27 градусов.День 7 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году — 5 градусов тепла.