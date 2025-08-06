Сегодня в Липецке: большой спортивный праздник, работодатели не видят разницы между магистрами и бакалаврами
06.08.2025 17:00
Кратковременные дожди ненадолго вернутся в Липецкую область
Однако прохладнее пока еще не станет.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 августа в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +12 до +17 градусов, днем — от +23 до +28.
В Липецке переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, гроза. Температура ночью будет от +13 до +15 градусов, днем — от +25 до +27 градусов.
День 7 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году — 5 градусов тепла.
