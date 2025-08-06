Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
31-летний мотоциклист погиб в столкновении с автомобилем
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибший подросток, нашествие инженеров и деревья зацвели во второй раз
Общество
Сегодня в Липецке: большой спортивный праздник, работодатели не видят разницы между магистрами и бакалаврами
Общество
Более 500 разовых доз метадона нашли в автомобиле наркокурьера липецкие автоинспекторы
Происшествия
Забор у космической школы украсили острейшими звездами
Общество
Администрация выплатит 50 000 рублей покусанной бездомной собакой школьнице
Общество
В Ельце и четырех районах области угроза атаки БПЛА
Происшествия
9 августа в Липецке изменятся маршруты автобусов
Общество
В Липецкой области сухо и до +26
Погода в Липецке
Пьяный мужчина на скутере попал в ДТП: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Читать все
Забор у космической школы украсили острейшими звездами
Общество
Липчан зовут поучаствовать во Всероссийской переписи воробьев
Общество
9 августа в Липецке изменятся маршруты автобусов
Общество
62-летний долгоруковец и 67-летний липчанин перевели мошенникам по 1,6 миллиона рублей
Происшествия
Желтый уровень отменен
Происшествия
Статистика: в Липецкой области дорожала свинина, дешевели овощи
Общество
На улице Виктора Музыки подгорела шаурмичная
Происшествия
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Экономика
В Липецкой области дожди, грозы и до +23
Погода в Липецке
Волонтеры НЛМК высадили больше 650 деревьев и кустарников в Липецке
Общество
Читать все
Погода в Липецке
2722
06.08.2025 17:00
11

Кратковременные дожди ненадолго вернутся в Липецкую область

Однако прохладнее пока еще не станет.

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется на периферии антициклона — пройдут кратковременные дожди с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-20 градусов тепла, что на 1-1,5 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 августа в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +12 до +17 градусов, днем — от +23 до +28. 

В Липецке переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, гроза. Температура ночью будет от +13 до +15 градусов, днем — от +25 до +27 градусов.

День 7 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году — 5 градусов тепла. 

дожди
0
0
2
4
5

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нафаня
вчера, 14:56
С дождями все размыло или смыло. Опять нет света в сошках. И это 35 км от города.
Ответить
Надо же
06.08.2025 17:30
А мне сегодня белая соседская кошка приснилась. Будто живёт у меня, я её кормлю, а она мне ещё и выговаривает, что я её кормлю консервами с телятиной, а она хочет консервы с тумачом. К чему бы это?
Ответить
Костья
06.08.2025 19:35
А мне белка приснилась, говорящая. Проснулся, а оказывается, нет, не приснилась.
Ответить
Надо же
06.08.2025 20:04
А мне белка приснилась, говорящая. Проснулся, а оказывается, нет, не приснилась. Какая печалька, Лена.
Ответить
Эйс
06.08.2025 17:13
Опять дожди. Как они надоели. Лучше бы жара была.
Ответить
Ice
06.08.2025 21:04
Это точно. Осенью намерзнемся. Хоть погреться.
Ответить
Надоела жара
06.08.2025 17:05
Но скоро осень и зима. И так не хочется холода. Эх, было бы всегда 22 - 25 и дожди по графику, лучше ночью. Под шум дождя так хорошо спится и утром воздух свеж и пахнет озоном.
Ответить
Влад
06.08.2025 17:45
Озоном почему-то не пахнет даже после грозы
Ответить
Просто
06.08.2025 17:56
Озоном почему-то не пахнет даже после грозы У вас, наверное, с нюхом проблемы
Ответить
Влад
06.08.2025 18:34
У вас, наверное, с нюхом проблемы Лет 5, а может больше не пахнет и многие люди это подтверждают
Ответить
Видимо
06.08.2025 20:03
Лет 5, а может больше не пахнет и многие люди это подтверждают Последствия коронавируса
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить