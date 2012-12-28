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15-летний водитель мопеда попал в ДТП: тяжёлые травмы получила его пассажирка

Столкнувшегося с мопедом водителя «Ниссана» ждёт суд. Хотя нарушали правила и он, и подросток. 

65-летний грязинец предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью пассажирке мопеда. Действия мужчины квалифицированы следствием по части первой статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

«По данным следствия, вечером 11 июля на улице 30 лет Победы в Грязях обвиняемый на автомобиле «Ниссан» не убедился в безопасности выполняемого им маневра и столкнулся с мопедом под управлением 15-летнего подростка, который начал движение, несмотря на запрещающий сигнал светофора. 18-летней пассажирке мопеда, которая была без защитного шлема, был причинен тяжкий вред здоровью. 15-летний водитель мопеда скрылся с места преступления, но сотрудники Госавтоинспекции его нашли и доставили в отдел полиции. Водитель легкового автомобиля был трезв. Автомобиль признан технически исправным», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

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Родители подростка уже привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Водителю автомобиля грозит до двух лет лишения свободы.
ДТП
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Комментарии (11)

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Сначала новые
Учёный из училища
7 минут назад
Автомобиль - средство повышенной опасности, по этому за рулём надо быть осторожным и смотреть куда едешь, а не на баб или в телефон.
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Водитель
7 минут назад
должен пропустить самокатчика , пусть самокатчик и нарушил ПДД, но он решил ,что у него есть право сбивать нарушителя ! Сбивать людей в любом случае нельзя ,это должен зарубить себе на носу ,каждый водитель !
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Вероятно
14 минут назад
Непростой мальчик, однако.
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абсурд
18 минут назад
Мопед поехал на красный,пассажирка без шлема куча других нарушений,а виноват водитель,кот. ничего не нарушал !На два года ни за что !
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Странно
23 минуты назад
15-летний ехал на запрещающий и потом скрылся с места ДТП, а виноват водитель авто.
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Владелец мото
27 минут назад
А меня, всегда поражает, когда вижу, что водитель байка едет в шлеме, а его подружка или друг сзади без защиты. Никогда так не делаю. Если по какой-то причине нет второго шлема- о даю свой. Ведь именно я отвечаю за безопасность пассажира. В таком случае и еду аккуратнее. Подросток этот мало того, что сбежал с места дтп, так ещё и девушку покалечил, будучи сам в шлеме.
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Балбес
33 минуты назад
Не понял. То есть подросток проскочил на красный, а виноват водитель Ниссана? Это как вообще? А вина пассажирки мопеда, которая сама села к несовершеннолетнему и без шлема - не усматривается?
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Нет
19 минут назад
Вины пассажирки не будет, так как за безопасность пассажира отвечает владелец ТС. Он обязан обеспечить шле ом, или заставить пристегнуться, или отказать в посадке.
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Сергею
37 минут назад
Дети несовершеннолетние, поэтому ответственность за них несут родители. Кроме тогг, дети деньги не зарабатывают. Какая ж тут нелепость?
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Сергей
30 минут назад
Я и пишу, что вред здоровью потерпевшей должны оплачивать родители. Наполовину с хозяином машины Но припишут, очевидно, только ему, признав виновным. А ещё родители должны заплатить штрафы за оставление места дтп из чадом и нарушение пдд. А то они только за недостато, ное воспитание заплатили, как из статьи следует.
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Сергей
47 минут назад
Всегда поражаюсь нелепостью нашего законодательства. Родители подростка будут возмещать причененный вред здоровья, пассажирки мопеда?
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