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Происшествия
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сегодня, 08:47
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15-летний водитель мопеда попал в ДТП: тяжёлые травмы получила его пассажирка
Столкнувшегося с мопедом водителя «Ниссана» ждёт суд. Хотя нарушали правила и он, и подросток.
«По данным следствия, вечером 11 июля на улице 30 лет Победы в Грязях обвиняемый на автомобиле «Ниссан» не убедился в безопасности выполняемого им маневра и столкнулся с мопедом под управлением 15-летнего подростка, который начал движение, несмотря на запрещающий сигнал светофора. 18-летней пассажирке мопеда, которая была без защитного шлема, был причинен тяжкий вред здоровью. 15-летний водитель мопеда скрылся с места преступления, но сотрудники Госавтоинспекции его нашли и доставили в отдел полиции. Водитель легкового автомобиля был трезв. Автомобиль признан технически исправным», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Родители подростка уже привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Водителю автомобиля грозит до двух лет лишения свободы.
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