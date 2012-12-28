15-летний водитель мопеда попал в ДТП: тяжёлые травмы получила его пассажирка

Столкнувшегося с мопедом водителя «Ниссана» ждёт суд. Хотя нарушали правила и он, и подросток.

65-летний грязинец предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью пассажирке мопеда. Действия мужчины квалифицированы следствием по части первой статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).«По данным следствия, вечером 11 июля на улице 30 лет Победы в Грязях обвиняемый на автомобиле «Ниссан» не убедился в безопасности выполняемого им маневра и столкнулся с мопедом под управлением 15-летнего подростка, который начал движение, несмотря на запрещающий сигнал светофора. 18-летней пассажирке мопеда, которая была без защитного шлема, был причинен тяжкий вред здоровью. 15-летний водитель мопеда скрылся с места преступления, но сотрудники Госавтоинспекции его нашли и доставили в отдел полиции. Водитель легкового автомобиля был трезв. Автомобиль признан технически исправным», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Родители подростка уже привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Водителю автомобиля грозит до двух лет лишения свободы.